Cede México en negociaciones del tomate

El precio de referencia es un precio mínimo de exportación que permitió establecer el Acuerdo de Suspensión para los envíos mexicanos de tomate a Estados Unidos, con el cual los productores mexicanos están obligados a no vender su producto por debajo de ese monto.



Actualmente hay dos precios de referencia que rigen las exportaciones mexicanas de tomate hacia Estados Unidos, uno para verano (de 31 centavos de dólar por libra) y otro para invierno (41 centavos de dólar por libra).



Durante las negociaciones para firmar un nuevo Acuerdo de Suspensión, los productores de tomate de Florida condicionaron homologar el precio de referencia para la exportación de la hortaliza, medida que fue rechazada en su momento por los tomateros mexicanos

.

Sin embargo, en la última propuesta que hicieron llegar al Departamento de Comercio estadounidense aceptaron fijar un precio de referencia de 41 centavos de dólar por libra en los dos periodos de exportación, dijo la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC).



"En materia de precios, algo de lo que se habló y que estaríamos eventualmente dispuestos es homologar un solo precio de referencia.



"Ellos en su momento vislumbraron esa posibilidad; en su momento dijimos que no, pero que estaríamos dispuestos a ceder en eso", dijo Alfredo Díaz, director general de la AMHPAC.



La propuesta, con éste y otros puntos de negociación, fue bateada este viernes por Estados Unidos, según la AMHPAC.



"La semana pasada estuvimos en Washington, presentamos una sexta propuesta muy sustentada, robusta, creemos nosotros muy fuerte, pero el viernes en la tarde la batearon", expuso.



No obstante, la última notificación que tuvieron hoy es que los tomateros de Florida ya habían reconsiderado analizar el documento y sentarse para negociar.



"Lo que estamos recibiendo de último momento es que parece que los productores de Florida, el Departamento de Comercio, están de nuevo sentándose en la mesa de negociación.



"(Pero) esto está cambiando cada minuto, ojalá y sí la reconsideren porque a nadie le conviene no tener un Acuerdo, nos afectaría a todo mundo", señaló.