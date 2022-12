Celebrarán Navidad con cena 25% más cara

CDMX.- Para las familias mexicanas una tradicional cena de Navidad este año será hasta 25 por ciento más cara que en 2021, pues los productos básicos de los platillos de temporada reportan aumentos de doble dígito.

Por ejemplo, el kilo de pierna de cerdo sin hueso, al cierre de noviembre del año pasado se compraba dentro de la zona del Valle de México entre 98 y 103 pesos.

En el mismo mes de este año, la misma cantidad rondaba entre los 115 y 122 pesos, de acuerdo con datos de precios promedio publicados por el Inegi. Tomando de referencia el precio mínimo, el aumento es de 17.34 por ciento anual.

Actualmente, tiendas de autoservicio como Walmart y Soriana ofrecen el kilo de pierna entre 105 y 120 pesos. El precio promedio es de 112.5 pesos y una pieza entera de cinco kilos cuesta alrededor 560 pesos.

Elegir carne blanca no será una opción más asequible, pues el pavo ahumado registra una alza de 18 por ciento anual, al venderse hasta en 139 pesos el kilo, mientras que la pechuga de pollo se encareció 21 por ciento, con un costo de alrededor de 116 pesos por kilo, con datos a la primera semana de diciembre.

Los Insumos básicos para el ponche, como la guayaba, caña y tamarindo registran incrementos en sus precios de entre 24 y 39 por ciento, de acuerdo con datos de Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios (GCMA).

Según los precios vigentes a la primera semana de diciembre, revisados por GCMA dentro del Valle de México, comprar un kilo de caña, otro de manzana, uno más de tejocote y de guayaba, más 50 gramos de canela y un kilo de azúcar alcanzaría un monto de 226 pesos.

Para Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comercios (ANPEC) será necesario moderar las comprar para evitar un mayor impacto en la cuesta de enero.

"El consumidor que va a recibir un 20 por ciento de aumento en el salario mínimo en enero lo que va a descubrir es que en diciembre la inflación se llevó el aumento.

"Tenemos que esperar que no nos sobregiremos mucho para no quedar muy endeudados el próximo año y no estar haciendo filas en las casas de empeño, porque la tentación decembrina es muy dura", sentenció el representante de los comerciantes.