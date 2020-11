‘Cierre de economía, por falta de planeación’

Chihuahua.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Santini, señaló ayer que no se puede ver el cierre de la economía como la principal o mejor opción cada vez que los indicadores de la pandemia se vayan al alza, ya que al final es a las personas a las que se afecta en su ingreso, calidad de vida y hasta posibilidad de recuperar su salud.

Santini Ramos observó que entienden que ante la falta de una planeación o acciones, se tuvo que cerrar de nuevo la economía, pero esto lleva a preguntarse: cómo rescatar pequeñas y medianas empresas, generar esquemas de financiamiento o subsidios para que los negocios puedan pagar a sus empleados o seguir generando trabajo.

Planteó que desde el sector privado se ven opciones diferentes como la toma masiva de pruebas en colonias e inversión del gobierno en pruebas rápidas y PCR para detectar a tiempo a los contagiados y hacer compras importantes de tanques de oxígeno para prestarlos a pacientes antes de ir a un hospital.

Señaló que como Estado se puede seguir fomentando la economía local, generando que las compras del gobierno se privilegien entre empresas locales y hacer campañas más fuertes de consumo de productos locales.

Indicó que se requiere de un plan estratégico de reactivación económica para que los diferentes sectores puedan mantenerse.

Agregó que si bien siempre se piensa en los micro, pequeños y medianos negocios, se debe procurar también a los grandes empleadores como la maquiladora que genera unos 400 mil trabajos en la entidad, así como las industria local o nacional.

“Se requiere generar esquemas para que las empresas no pierdan sus contratos en el nivel global y no reciba multa por no entregar a tiempo y se le den muchas facilidades”.

Francisco Santini subrayó que se requiere de un análisis de reactivación económica por sector.

Planteó que las empresas no pueden subsistir sin ingresos tanto tiempo y pagando salarios, por lo que muchos llegan a acuerdos laborales y los trabajadores han entendido bien el tener paros técnicos y posiblemente una reducción de días de sus sueldos para poder seguir.

El presidente del CCE reiteró que el paro de la economía no debe verse como una opción a los problemas de aumento de contagios del Covid.

Sobre la propuesta de la toma masiva de pruebas de detección de Covid en colonias a cargo del Gobierno del Estado, como ya se hacen en Nuevo León, dijo que, si bien es cierto que se ve difícil por la difícil situación financiera de la administración estatal, no es imposible.

Indicó que para mucha gente no es fácil pagar más de tres mil pesos por una prueba y eso los lleva a permanecer en casa y muchas veces se agrava ahí.

El presidente del CCE dijo que se pueden buscar nuevos esquemas, como, por ejemplo, apoyos internacionales y acuerdos con laboratorios, entre otras opciones.

Por lo que hace al caso del oxígeno que ahora se batalla para ofrecerlo a los enfermos, ahora se está viendo por parte de Fechac hacer una compra importante de tanques para que las personas que lo requieran lo puedan tomar prestado y tratarse antes de ir a un hospital.

Son varios temas en los que se debe estar pensando, antes de cerrar la economía, agregó Francisco Santini, quien precisó que entienden que el plan que anunció el gobierno se da porque faltaba una planeación y se llegó a un pico en el que se tenía que cerrar.

El presidente del CCE dijo que actualmente no está proyectado un posible impacto económico en el sector privado de este nuevo plan de contención.

Hay empresas que no podrán trabajar en fin de semana o ciertos horarios, pero se tendrán que organizar para hacerlo, posiblemente como extra de lunes a jueves. A su vez, el transporte público que se ve muchas veces como un servicio, y en realidad detrás hay muchos pequeños empresarios que se verán afectados por los horarios y nuevas restricciones.

También el transporte por plataforma que son usuales, se impactará, pero también a los conductores.

Observó que sin duda el sector comercio y servicios se verá muy afectado por el cierre, ya que muchos de ellos tenían fuertes gastos por conceptos de rentas caras, que tienen literalmente ocho meses sin ingresos, y los pocos que habían abierto nuevamente tuvieron que invertir para ello, pero ahora tuvieron que volver a cerrar y eso será muy mortal.

El problema de los supermercados es que reciben su pago el viernes y al salir encontrarán todo cerrado y muchas familias ya para ese día su despensa o refrigerador lo tienen vacío y compran comida el fin de semana, por lo que la nueva logística va a afectarlos.

Finalmente dijo que las pocas tiendas de esquina que hay en las colonias, podrían tener mejores ventas al tener cerrados los supermercados los fines de semana.