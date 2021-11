Cobra Profeco 30 mdp a Walmart por multas acumuladas

Reforma

Ciudad de México.- La Profeco logró que Walmart de México, la cadena minorista más grande del país, pagara diversas multas acumuladas a lo largo del 2018, 2019 y 2020 por alrededor de 30 millones de pesos, ello luego de que la Procuraduría embargara una de las bodegas de la compañía, afirmó Ricardo Sheffield, titular de la dependencia.

"Walmart se llevó el premio mayor en lo que se refiere a las multas, no me quería pagar y una vez que les embargué una bodega pagaron en friega.

"El embargo duró unas horas, era una bodega de artículos no perecederos que la empresa tenía en la Ciudad de México", detalló.

Señaló que otro gran cobro logrado por la Profeco en materia de multas fue el que ejerció sobre la cadena de casas de empeño First Cash por casi 12 millones de pesos.

"Les embargamos las cuentas y pagaron en friega también", comentó.

No obstante, señaló, hay empresas que aún siguen evitando pagar multas por no respetar los derechos de los consumidores y recurren a diversas estrategias legales con tal de no hacerlo. Tal es el caso de la cadena de funerarias Gayosso.

En lo que va del año, Profeco ha aplicado multas por más de 120 millones de pesos a las empresas que violan los derechos de los consumidores mexicanos.

Tras dar el banderazo de salida al Buen Fin 2021, el funcionario recordó que en la edición 2020 de dicho programa empresas como Walmart y Liverpool lideraron las quejas de los consumidores, principalmente ante la falta de cumplimiento de las fechas de entrega de mercancía comprada durante los días de descuentos.

Sheffield llamó a los consumidores a evitar comprar en sitios de internet que no cuenten con el sello digital que otorga la Procuraduría a aquellas empresas que cumplen no sólo con seguridad en materia de pagos sino que también tienen sus contratos adheridos a la Profeco, con lo que se salvaguardan los derechos de los consumidores.

Sostuvo que hasta ahora son alrededor de 200 empresas de comercio electrónico las que han obtenido dicho distintivo, entre más de 500 firmas que lo solicitaron antes del arranque del Buen Fin.

Finalmente, alertó sobre los riesgos en las compras realizadas a través de redes sociales, principalmente Facebook, dado que son canales poco transparentes y donde las ventas se concretan generalmente entre dos particulares, por lo que la Profeco no tiene injerencia en dichas transacciones.