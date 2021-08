Cobrará Delta Air Lines a empleados no vacunados

Associated Press / Viajeros en el aeropuerto internacional de Salt Lake City

Nueva York— Delta Air Lines Inc está intensificando sus esfuerzos para vacunar a los empleados contra el Covid-19, introduciendo medidas que incluyen requisitos de pruebas semanales y un recargo mensual del seguro médico para los empleados que no se vacunen, reportó este miércoles The Wall Street Journal.

Los movimientos de la aerolínea se producen en medio de una creciente presión sobre las empresas para que exijan vacunas a los empleados, particularmente ahora que la Administración de Alimentos y Medicamentos dio la aprobación total para el uso de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer Inc. y su socio BioNTech SE.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió esta semana a los empleadores privados que exijan vacunas.

“Sé que algunos de ustedes pueden estar adoptando un enfoque de esperar y ver o esperar la aprobación total de la FDA”, escribió el presidente ejecutivo de Delta, Ed Bastian, a los empleados. “Con el anuncio de esta semana de que la FDA ha otorgado la aprobación total para la vacuna Pfizer, ahora es el momento de vacunarse”, citó el diario estadounidense.

A partir del 12 de septiembre, los empleados de Delta en Estados Unidos que no hayan sido vacunados tendrán que someterse a pruebas semanales de Covid-19 siempre que las tasas de casos comunitarios sigan siendo altas, dijo la compañía.

Para fines de septiembre, la compañía sólo brindará protección salarial por el tiempo perdido debido al Covid-19 a los empleados completamente vacunados que experimenten infecciones graves.

A partir de noviembre, los trabajadores no vacunados que estén inscritos en el plan de atención médica basado en una cuenta de Delta deberán pagar 200 dólares adicionales cada mes. La compañía advirtió que el cargo adicional ayudará a cubrir las estadías hospitalarias que son más probables para las personas no vacunadas infectadas con Covid-19, algo que, según Delta, puede costarle a la compañía decenas de miles de dólares por persona.

En las últimas semanas, todos los colaboradores de Delta que han sido hospitalizados con Covid-19 no estaban vacunados, afirmó Bastian.

“Este recargo será necesario para abordar el riesgo financiero que la decisión de no vacunar está creando para nuestra empresa”, escribió.

Aproximadamente el 75 por ciento de los empleados de Delta están vacunados, pero la compañía quiere incrementar ese número a medida que aumentan los casos.