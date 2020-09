Complica crisis venta de Fox Sports México

Reforma

Ciudad de México.- La crisis económica que trajo consigo la pandemia y la caída en la viabilidad de negocio de los canales deportivos han complicado la venta de Fox Sports México.

A una semana de que venza la suspensión de dos meses otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que The Walt Disney Company desincorpore Fox Sports en el País, fuentes cercanas al proceso indican que la situación económica ha imposibilitado la venta.

"Pensar que (Disney) hace lo imposible por no cumplir (con la venta de Fox Sports México) cuando estamos en medio de la crisis económica más grande que ha vivido el mundo en los últimos años, me parece ridículo.

"¿Cómo vas a venderle a alguien un negocio que simplemente pierde 70 millones de dólares?", indicó la fuente que prefirió el anonimato.

Vender los canales deportivos de Fox es un requisito obligatorio para que se pueda autorizar la fusión con Twenty-First Century Fox en México.

Las pérdidas anuales multimillonarias que tienen los canales deportivos les hacen perder atractivo ante potenciales compradores quienes piden que la compra sea subsidiada, es decir que de les pague por adquirir los canales.

Las condiciones de venta impuestas por IFT imposibilitan a Disney a vender los canales deportivos de Fox de forma subsidiada, pero la empresa está dispuesta a ofrecerlos a precio cero.

"Todos los que llegaban y ponían ofertas al final del día querían subsidios y desde el punto de vista de la resolución nosotros no podemos subsidiar al comprador, podemos venderla precio cero, pero no subsidiar", agregó la fuente.

Por ahora, el grupo español Media Pro, con quien Disney ha hecho negocio con la compra-venta de contenidos, ya presentó una oferta por los canales deportivos y el empresario mexicano Alejandro García Gamboa está evaluando la misma para presentar la suya.

En su momento, el magnate de medios Rupert Murdoch y AT&T Latinoamérica estuvieron interesados en los canales.

El acuerdo aprobado por el Pleno del IFT en agosto pasado, mes en el que se otorgó una prórroga para la desincorporación, señala que en caso de que la situación generada por la pandemia persista después del 5 de octubre, Disney podrá solicitar una ampliación del plazo para la venta.

En caso de que no se venda el negocio Fox Sports en México a otro agente económico, se llevará a un fideicomiso irrevocable que tenga como objeto su venta por partes o liquidación.

México es el único País, de 23 donde se solicitó la fusión de The Walt Disney Co con Twenty First Century Fox, en donde la operación está condicionada a la venta de Fox Sports.