Con paneles solares bajan recibos de luz de 8 mil a $115

De tener cargos por siete u ocho mil pesos mensuales por el servicio de energía eléctrica, diversos negocios ahora sólo pagan 115 pesos, al cambiar su sistema tradicional de suministro a paneles solares, aseguró ayer el presidente de Canaco, Omar Armendáriz Jurado.

Informó que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, tiene un programa de promoción de adquisición de paneles solares y los 27 negocios que optaron por adoptar el sistema de energía limpia, ahora ven los resultados positivos en sus gastos de operación.

Precisó que no a todos los negocios les es redituable este sistema y eso se establece respecto a sus niveles de consumo, tarifas y tamaño de su negocio.

Omar Armendáriz informó que en promedio se requiere hacer una inversión de entre 100 a 150 mil pesos en la adquisición e instalación de los panes solares, lo cual es una cantidad importante y no todos los negocios pueden hacer tal desembolso.

Señaló que esa inversión podría amortiguarse en unos tres a cuatro años en promedio, ya que el retorno de su financiamiento y lógicamente todo lo demás, será ganancia.

Informó que al lanzar el programa de adquisición de panales solares, todo mundo levantó la mano, pero quedó claro que no todos los negocios son candidatos con base en su consumo y no tenía caso hacer un alto desembolso con base en el ahorro que iban a tener.

No tiene caso, dijo, meter a los socios en un problema de un financiamiento, cuando no lo necesita, y eso se le pidió mucho a la empresa proveedora de estos sistemas.

Se les pidió que no fueran bárbaros y que no sólo por ganar, le vendiera este sistema de energía solar a una tiendita que no le era redituable.

Por eso, sólo se tiene un avance de 27 negocios que sí han sido susceptibles de tener ventajas competitivas con el uso de paneles solares.

“Ya hemos visto recibos de gente que pagaba siete u ocho mil pesos y ahora sólo paga 115 pesos. Ya los socios están viendo el ahorro”, enfatizó el presidente de Canaco.

Precisó que lógicamente se les está descontando el financiamiento del equipo e instalación sobre el mismo recibo, pero ya están viendo los ahorros.

El presidente de Canaco dijo que no han encontrado ningún impedimento de la Comisión Federal de Electricidad para la colocación y promoción de los paneles solares y una vez que se termina la instalación.

Finalmente apuntó que por lo general el mico y pequeño comerciante no buscan ayuda y ahora como Cámara de Comercio son responsables en eso y ofrecer apoyos que les permita ser más eficientes.