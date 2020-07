'Con T-MEC no habrá aumento de aranceles ni cierre de fronteras'

Reforma

Ciudad de México— El presidente López Obrador aseguró que con nuevas reglas del tratado comercial con EU y Canadá, que entra hoy en vigor, ya no habrá aumento de aranceles a mercancías ni cierre de fronteras sin un procedimiento legal donde participen los tres países.

Asimismo, destacó el trabajo de los legisladores tras el aval a leyes del T-MEC.

"Acerca de lo del tratado, una de las cosas importantes que son reglas claras, ya no pueden haber cierre de fronteras o aumento de aranceles de mercancías sin un procedimiento de tipo legal con los famosos paneles donde participen los tres países representantes de los tres países, entonces esto nos da mucha certidumbre, incluso hasta las para las cuestiones laborales, no es que venga una inspección y no se está cumpliendo con la ley la moral del país o hay maltrato a los trabajadores y de inmediato se cierra esa empresa o se cierra toda la rama productiva, no sólo de la empresa ,sino de toda una actividad productiva", explicó en conferencia mañanera.

"Queremos agradecer mucho a los integrantes del Poder legislativo porque no solo se aprobaron las leyes fundamentales, el mismo tratado, sino también leyes complementarias, no tenemos nada pendiente, México cumplió en tiempo y forma", puntualizó.

Por su lado, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, aseguró que el T-MEC será una palanca para el país para enfrentar la pandemia de Covid-19.

"Es un tratado que le da continuidad al tratado que teníamos pero sobre todo lo hace más incluyente y ese es un aspecto a destacar y un aspecto que se alinea con las políticas de desarrollo que se impulsan en este Gobierno", dijo en conferencia mañanera acompañada del Presidente.

"Creemos por eso que es una palanca de desarrollo no para obtener los mismos resultados, es una palanca de desarrollo porque vamos a obtener resultados en el que más regiones, más sectores, más mercancías y sobretodo más grupos sociales se benefician de los frutos del comercio internacional. El comercio internacional es muy importante para la economía mexicana y también por eso constituye esta entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá una palanca para enfrentar los retos económico que ha puesto el Covid-19 a la economía mexicana".

La funcionaria destacó que el tratado es una modernización de lo que había estado vigente desde el 1 de enero de 1994, el TLCAN, debido a que se actualizaron diversas reglas.

"El T-MEC permitió actualizar las reglas que nos permitirán hacer frente a los retos del siglo XXI. La parte que se moderniza es una parte que incorpora nuevos aspectos y hay una parte muy significativa que en la actualización de las reglas incluye nuevas áreas nuevos capítulos, nuevos aspectos que no habían sido considerados en el tratado anterior y que le dan un toque muy distintivo muy significativo al T-MEC", detalló.

"Son capítulos de mejora regulatoria, capítulos de impulso a las pequeñas y medianas empresas, un capítulo muy importante que sea en línea con una política del Gobierno del Presidente López Obrador que es un capítulo sobre anticorrupción, la protección al medio ambiente, la inclusión de los derechos de los trabajadores y en general políticas de facilitación comercial".

Márquez agradeció la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría del Medio Ambiente para lograr la implementación del tratado.

El 29 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que promulga el protocolo en el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, agregó Julio Scherer Ibarra, Consejero jurídico de Presidencia.