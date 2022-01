Condiciona AT&T estancia en México

Reforma

Ciudad de México.- En un mercado tan concentrado como el de telecomunicaciones en el país, es necesario que se cumpla con el marco legal y regulatorio para permanecer en él, demandó Mónica Aspe, CEO de AT&T México.

Aseguró que su empresa no pide privilegios, sólo que se aplique la ley.

"Nuestro deseo es poder seguir creciendo en el País en los próximos años. Sin embargo, como el futuro de cualquier empresa global, la permanencia en un mercado particular se analiza periódicamente.

"No pedimos privilegios. Pedimos que se exija y también se verifique el cumplimiento del preponderante -AMX- al marco legal y regulatorio y que se ajuste la regulación conforme sea necesario para asegurar su efectividad, que se mide al final de cuentas por la reducción en su elevadísima participación de mercado. Si eso sucede, aquí seguiremos compitiendo", dijo Aspe en entrevista.

El segundo operador de mayor participación dijo que quiere una cancha pareja para fomentar la competencia.

Y es que mientras AT&T tiene 16.05 y 16.48 por ciento de participación en los mercados móviles de telefonía e internet, respectivamente, AMX concentra 62.70 y 71.02 por ciento.

Para Aspe la regulación es prueba y error y la verificación regulatoria es fundamental.

Recordó que las autoridades de telecomunicaciones afirmaron que a AMX no se le permitirá entrar a nuevos mercados hasta no reducir su concentración en otros, lo que no ha ocurrido.

Sin embargo, Carlos Slim, de AMX, ya quiere entrar al mercado de TV de paga, el único en el que no participa, con su firma Claro TV.

"El caso mexicano es excepcional en términos de la elevada concentración en telecomunicaciones, en consecuencia, si la enfermedad es excepcional, la medicina también deberá serlo.

"En su momento, las autoridades definieron que esa medicina es precisamente el mantener al preponderante fuera de nuevos mercados hasta que cumpla con la regulación y se reduzca la concentración excepcional, que aún persiste, particularmente en el mercado móvil", comentó la CEO.

Sobre la convergencia en el sector de telecomunicaciones, es decir que un solo operador pueda brindar varios servicios tanto móviles como fijos, Aspe aseguró que es un factor positivo porque genera eficiencia siempre y cuando existan las condiciones necesarias de competencia.

De otra forma, el daño puede ser mayor que los beneficios, agregó.

"Recordemos las discusiones de hace algunos años sobre el daño a los consumidores por la falta de competencia en telecomunicaciones. El daño fue ampliamente documentado por expertos nacionales y organismos internacionales.

"No hace sentido arriesgarse a revertir el poco avance que ha habido en el mercado móvil, al darle nuevas herramientas al preponderante. La entrada del agente preponderante en telecomunicaciones al mercado de televisión de paga, pudiera verse un efecto cruzado nocivo en el mercado móvil. Eso sí es preocupante para el consumidor", expresó Aspe.

En 2021 AT&T México daba servicio a más de 20 millones de clientes y tuvo su primer año de rentabilidad; además, en ese mismo año se convirtió en la primera empresa de telecomunicaciones en realizar pruebas de 5G en el País.