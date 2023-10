Confía Gobierno en resultado positivo en panel de maíz

CDMX.- Al dejar fuera el escenario electoral en Estados Unidos en la discusión del maíz transgénico con el territorio mexicano bajo un panel del T-MEC, la Secretaría de Economía (SE) confía en que se obtendrá un resultado positivo para México.

"Nosotros creemos que en el panel nos va a ir muy bien porque como ahí ya no están las empresas de Monsanto sino van a estar otro tipo de abogados y técnicos, pues ahí sí se va a poder discutir en un plano más técnico y no en un escenario meramente electoral", afirmó Raquel Buenrostro, titular de Economía durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

La funcionaria comentó que el maíz transgénico se siembra en el centro de Estados Unidos, en Iowa, donde el secretario de Agricultura de ese país, Tom Vilsack, fue gobernador, y donde empiezan las elecciones primarias.

Refirió que México no prohíbe las importaciones de maíz transgénico, ya que no se permite el uso de este grano para hacer masa y tortilla, pero que no tiene nada que ver con el comercio, sino con el uso que se maneje con ese alimento.

El maíz que se produce en México no es transgénico y es más que suficiente para la masa y la tortilla, así que no hay afectación comercial, insistió la funcionaria federal.

"No hay nada que pelear de manera económica. Ideológicamente están atrás las empresas, como Monsanto", manifestó.

Destacó que lo que se defiende es la biodiversidad, ya que en el mundo existen alrededor de 64 razas de maíz, de las cuales 57 están en México.

Energías limpias

Buenrostro reconoció la necesidad que tienen las empresas de energías limpias para que puedan cumplir sus metas.

"Para todo esto que va a llegar, como País tenemos que ofrecer energías limpias porque todas las empresas ya tienen sus metas, ellas quieren conseguir energías limpias, entonces estamos trabajando en cómo generarlas", afirmó.

Cuando empezó la Administración el 21 por ciento de la generación de energía eléctrica era con energía limpia, al cerrar el 2024 se estima que se tendrá un 35 por ciento de generación eléctrica limpia, refirió.

Agregó que las plantas de generación limpia ya están en proceso de construcción, y consideró que a la iniciativa privada le ha ido bien en México.

Sobre los llamados polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que serían los espacios en los que las empresas desarrollarán parques industriales, dijo que se tienen cuatro puntos en Veracruz y uno en Oaxaca que se están licitando, y que el fallo a más tardar se dará el próximo 17 de noviembre.

En lo referente al presupuesto de la Secretaría, dijo que no tienen faltantes de recursos.

"Hasta ahorita nosotros no hemos sentido que nos falte presupuesto, de hecho, hemos hecho unos ajustes que nos ha permitido reorientar el gasto, sin ningún tema", resaltó.