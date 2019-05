Confían en retomar acuerdo de tomate

Ciudad de México.- Pese a que hoy concluyó el Acuerdo de Suspensión de Investigación Antidumping del jitomate, productores mexicanos seguirán con las negociaciones para llegar a un pacto que permita continuar las exportaciones de tomate fresco a Estados Unidos.

"(Terminar el Acuerdo) No nos quita que seguiremos en la mesa negociando, no quiere decir que esto ya se acabó, este día y los que sigan vamos a seguir. Todavía no se ha dicho la última palabra", refirió Manuel Cazares, vicepresidente del Sistema Producto Tomate a nivel nacional.

Señaló que hay abogados en Washington que ven el caso y están en constante comunicación con los productores para solicitar información y dar detalles de los avances.

A partir de este martes, Estados Unidos impuso un arancel de 17.5 por ciento a las importaciones de jitomate mexicano y el Departamento de Comercio estadounidense reactivará la investigación antidumping suspendida en 1996.

La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos emitirá 45 días después su determinación final de daño a la industria, lo que podría suceder alrededor del 1 de noviembre de 2019, informó la Secretaría de Economía.

Cazares agregó que México tiene evidencias e información de que no incurrió al precio dumping.

De determinar que el País no incurrió en precio dumping, Estados Unidos tendrá que regresar el valor que se acumule por los aranceles ejercidos desde hoy hasta el día que se dé la resolución final, comentó.

Consideró que con este tipo de acciones son los productores de Florida los que quieren presionar a su Gobierno para que les den subsidios, pues en el cultivo de jitomate los estadounidenses se quedaron muy atrás en tecnología, calidad y variedades, respecto a México.