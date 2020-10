Confirma tribunal transa millonaria en compra de Fertinal

Reforma

Ciudad de México.- Un tribunal federal confirmó hoy que la compra de Grupo Fertinal por Pemex en 2015 era una operación "inviable" por la falta de liquidez que enfrentaba la empresa de fertilizantes.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la destitución, inhabilitación y multa de 619.4 millones de pesos contra Edgar Torres Garrido, ex Director General de Pemex Fertilizantes, y declaró legal que el inicio de la investigación contra el funcionario hubiera tenido lugar a raíz de una nota publicada en REFORMA, el 13 de enero de 2017.

Según la Sala Superior del TFJA, Torres incurrió en responsabilidad porque un pago de dividendos que los ex dueños de Fertinal se autorizaron justo antes de la venta a Pemex, no salió de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (Cufin) de dicha empresa, que en realidad no tenía dinero, sino de la deuda contratada por Pemex para financiar la operación.

Los 619.4 millones de pesos del dividendo no fueron descontados del precio por Fertinal, y Torres Garrido omitió informar este hecho al Consejo de Administración de Pemex, que había autorizado la operación en noviembre de 2015.

"La mecánica de pago de los dividendos resultó en un beneficio exclusivo para los accionistas de Grupo Fertinal", explicó la Magistrada Nora Urby Genel, pues dichos dividendos no causaron Impuesto sobre la Renta, al tiempo que, para pagarlos, Pemex tuvo que incrementar el monto de la deuda en que incurrió.

"Eso transparenta lo inviable que era Fertinal, pues al momento de su venta era evidente, y quedó probado, que no contaba con la liquidez suficiente para repartir utilidades y/o dividendos", agregó.

Uno de los argumentos de Torres fue que la investigación en su contra fue ilegal, porque la Unidad de Responsabilidades (UR) en Pemex la inició a raíz de una nota de REFORMA, encabezada Malgasta en Plantas y Ahora las Vende.

En dicha nota, REFORMA informó que Pemex estaba buscando vender tanto Fertinal como la planta de Agronitrogenados, que le costaron 730 millones de dólares durante la gestión de Emilio Lozoya, pero sólo produjeron pérdidas y deudas.

El TFJA resolvió, en sesión por videoconferencia, que la UR estaba "plenamente facultada" para investigar a raíz de la nota periodística, ya que esta no debe reunir los requisitos legales de una denuncia formal.

En 2018, la Auditoría Superior de la Federación también denunció el caso, por lo que la UR acumuló ambas investigaciones.

El TFJA rechazó el alegato de Torres en el sentido de que la compra de Fertinal se hizo por medio de PMX Fertilizantes Pacífico, una sociedad anónima en la que no fungió como servidor público, pues a fin de cuentas su actuación fue para ejecutar la orden del Consejo de Administración de Pemex.

"Es muy común en estas empresas productivas del Estado que se va piramidando la creación de empresas, y se trata de perder la naturaleza pública de estas empresas, siendo que siguen manejando recursos públicos", replicó el Magistrado Julián Olivas.

Torres Garrido puede impugnar la sentencia de hoy mediante amparo ante un tribunal colegiado de circuito.

El ex funcionario enfrenta otra sanción por el caso Fertinal, impuesta por la UR en octubre de 2019, en la cual la multa es de 3 mil 225 millones de pesos, por los daños que esta operación ha causado a Pemex.

Hasta ahora, sin embargo, no se conocen acusaciones penales derivadas de la compra de Fertinal.