Consumidores prefirieron comprar más comida y 'chelas' que ropa en el Buen Fin 2019

Durante la edición de este año del Buen Fin las categorías de comida y bebidas alcohólicas fueron preferidas por los consumidores, en comparación con ropa y accesorios, reveló el Reporte El Buen Fin 2019, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), con la colaboración de Netquest y Nétrica by GfK.

“Es una consecuencia de los mismos retailers de empujar algunas categorías como vinos y licores, Walmart con Superama, La Europea, Diageo, Soriana. Obviamente la temporada es muy buena y la gente lo estaba esperando”, explicó este viernes en entrevista Pierre Claude-Blaise, director general de la AMVO.

El estudio mostró que 21 por ciento de los consumidores dijo haber comprado vinos, licores o cervezas en el Buen Fin 2019, en contraste con el 15 por ciento del año previo.

En el caso de comida, pasó de 10 a 15 por ciento de los consumidores entre la edición del 2018 y la del 2019.

En tanto, en el mismo comparativo de la campaña entre 2018 y 2019, la categoría ropa disminuyó de 41 a 39 por ciento la presencia en la mención de compra de los consumidores, los accesorios de 12 a 9 por ciento, y bolsas y calzado de 21 a 16 por ciento.

Para la edición del Buen Fin 2019, Walmart arrancó su campaña ‘Fin Irresistible’ desde un par de días antes con '3X2' en la venta de vinos y licores en su cadena de Superama, la primera vez que integró a dicha marca para los descuentos de temporada.

Asimismo, Chedraui, Soriana y La Comer se presentaron con descuentos en el departamento de vinos y licores.

Como resultado, entre el top 20 de cadenas retail de mayor venta se encontró a Walmart en cuarto lugar, Sam's en el décimo, Chedraui en el treceavo, y Soriana en en el vigésimo peldaño.

Sin revelar montos, la AMVO informó que, en comparación con 2018, las ventas en línea durante el mismo periodo de la campaña registraron un incremento del 45 por ciento en el total de ventas; y hubo un aumento del 85 por ciento en el volumen de transacciones.

Resaltan que tres de cada 10 consumidores no realizaron compras en Buen Fin porque no confía en las promociones o no las encontró lo suficientemente atractivas. Al respecto, Claude-Blaise adelantó que para 2020 hará un seguimiento de precios.

“Una cosa que estamos trabajando para el siguiente año es un seguimiento de precios, donde vamos a poder mostrar mucho mejor (los descuentos) y asegurarnos de que lo que prometemos se cumple”, refirió el directivo.

De acuerdo con un seguimiento que El Financiero realizó a cinco productos, más que descuentos durante la novena edición del Buen Fin, se encontró en promedio un incremento del 6.3 por ciento en los precios de los productos respecto al que tenían en septiembre.





