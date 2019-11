Continúan problemas por hackeo en Pemex

Ciudad de México.- Los problemas en Petróleos Mexicanos persisten, luego de casi tres semanas de que fue objeto de un ataque cibernético.

La empresa estatal se negó a pagar un rescate de su hackeo y se abocó a buscar soluciones alternativas para normalizar sus operaciones administrativas, pero problemas como la imposibilidad de facturar, continúan.

Empleados de la compañía en Cadereyta, que solicitaron el anonimato, reportaron durante esta semana que los problemas en el sistema operativo Windows de sus computadoras no han sido resueltos.

En uno de los intentos para solucionar parcialmente la situación, Pemex recurrió a la instalación de USBs de arranque en Linux, que sirven para utilizar un sistema operativo alternativo, sin embargo, esta plataforma tendría más vulnerabilidades y problemas, de acuerdo con el sitio especializado en seguridad CVE Details.

Éste señala que mientras que un sistema Windows 10 tiene mil 111 vulnerabilidades, uno Linux puede tener entre 2 mil 7 y 3 mil 67 debilidades, esto es hasta casi el triple.

Por lo pronto, según empleados de Pemex, el tiempo de arranque de las máquinas sigue siendo mayor, el acceso a algunos de los archivos de las computadoras no se ha restablecido y no pueden recibir correos electrónicos externos a cuentas corporativas.

"Los pedidos los tenemos que hacer mandando whatsapps a los encargados o hablar por teléfono directamente y ellos toman nota a mano", explicó un cliente de Pemex.

"Es algo muy rudimentario y poco eficiente. La verdad los empleados están haciendo mucho con lo poco que tienen", añadió.

Otros clientes de la petrolera reportaron que la compañía no puede emitirles facturas y, por lo tanto, no puede cobrar.

"Nos están vendiendo el producto y están confiando en que nosotros como clientes recordemos cuánto les debemos y luego les paguemos; algunos somos honestos, pero no creo que todos", declaró a EL NORTE uno de ellos.

Otras fuentes internas en Pemex confirmaron que la facturación ha sido un problema para la compañía en las últimas semanas, aunque aseguraron que ya comienza a restablecerse.

El ataque cibernético a Pemex fue informado el 10 de noviembre pasado, luego de que circulara en redes sociales que la compañía había advertido a sus empleados sobre el uso de sus equipos de cómputo.

En su momento, la petrolera anunció que sólo el 5 por ciento de los equipos de computo había sido afectado, no obstante, empleados difirieron en esa dimensión.