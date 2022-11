Continuará análisis de uso de pesticidas en el país

Chihuahua.- Asociaciones de productores del campo y senadores acordaron ampliar hasta el 14 de noviembre el tiempo de análisis de un listado de pesticidas y herbicidas que se pretende prohibir en todo México, pero también ofrecer una alternativa de sustitución para no alterar el potencial productivo de alimentos, informó ayer el presidente del Consejo Estatal Agropecuario (CEACh), Arturo González Ruíz.

Según análisis de la Secretaría de Salud y de la Cofespris, hay al menos 40 pesticidas y herbicidas con características químicas que pueden producir cáncer, así como muchos más que son perturbadores endocrinos, es decir, son químicos capaces de mimetizar las hormonas y por tanto alterar el correcto funcionamiento corporal y afectar negativamente la salud.

También se menciona que algunos de estos productos son altamente tóxicos para las abejas, el medio natural más importante de la polinización, ya que sin ellas, el rendimiento agrícola sería mucho menos y algunas frutas hasta podrían desaparecer.

Sin embargo, dijo que con el apoyo de diversas asociaciones de productores y la presentación de la serie de argumentos de los efectos que tendría eso en la producción agrícola de México, se pudo lograr que el Senado entrara a un estudio más profundo del caso.

Informó que se llevó a cabo una reunión especial que se prolongó desde las 10:00 de la mañana a 6:30 de la tarde con cuatro mesas temáticas con productores de todo el país y legisladores y hubo apoyo por parte del secretario de la Sader, Víctor Villalobos en el sentido de no estar de acuerdo con la prohibición de todos los pesticidas y herbicidas.

También Nancy Sánchez, presidenta de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, y su homólogo chihuahuense, Rafael Espino, hicieron un llamado a todos los presentes a dar más tiempo para que se investigara de una manera científica las alternativas que se tiene, las cuales no se habían presentado hasta ahora.

Arturo González, presidente del Consejo Estatal Agropecuario, indicó que las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos iban a dictaminar el 31 de octubre una iniciativa que prohibía los pesticidas y herbicidas en México para migrar por completo a la producción biológica.

Sin embargo, se acordó ampliar hasta el 17 de noviembre el análisis de los productos que se quiere prohibir, conocer el impacto en la producción primaria y con qué se puede sustituir.

Ese día se volverán a reunir las comisiones para analizar los avances y de ser oportuno dictaminar la iniciativa de ley.

A decir de los productores agrícolas en México no se tiene potencial suficiente para migrar a una producción biológica, toda vez que se requiere también de los pesticidas y herbicidas químicos para lograr el control de enfermedades y maleza que afecta a los cultivos.

Señalaron que se debe fundamentar bien cuáles son los productos altamente tóxicos (PAPS), para los cuales no hay renuencia a sacarlos del mercado, en caso de que se utilicen en el país.

Apuntó que hay listados de ciertos productos de los cuales no se tiene información tal de que realmente se aplican ahora, de hecho aun no hay una clasificación ya que hay fuentes que hablan de 17 y otros de 150, por lo que no se está especificando en la iniciativa de ley que se quiere aprobar de prohibición.

Arturo González dijo que con base en ese listado pueden ofrecer los legisladores y con la anuencia de expertos del sector, poder definir qué hacer con ellos.

Destacó que todos los plaguicidas para ser aprobados son sometidos a diversos análisis y estudios por las compañías y laboratorios, de hecho llevan años y años de investigación y hasta cumplir con los requisitos mundialmente aprobados es que se da la autorización para su uso, lo cual en México los autoriza la Cofespris.

Finalmente, apuntó que una cosa importante que se debe asegurar es que la prohibición se pueda hacer con bases científicas y no por ocurrencias, así como saber con qué producto se va a sustituir los productos a prohibir en México y su potencial para producir alimentos.