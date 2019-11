Convoca AMLO a IP para tener crecimiento

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los empresarios a colaborar con sus inversiones para alcanzar la meta de crecer al 4 por ciento del PIB a lo largo del sexenio.

El Mandatario federal reconoció que el Gobierno no puede asumir por completo dicha inversión porque los recursos públicos no alcanzan.

"La cuarta acción (del Gobierno), que es importantísima, es la participación del sector privado en la economía, en el desarrollo, y en esto estamos avanzando mucho", planteó durante la entrega de premios de Arquitectura e Ingeniería en Palacio Nacional.

"Esto es básico, no podríamos sólo con inversión pública sacar adelante al País, lograr tasas de crecimiento, como decíamos, del 4 por ciento anual, no hay recursos públicos que permitan crecer a esta tasa si no se cuenta con la inversión privada, esto aplica no sólo para México, para el mundo, hasta en China cada vez es mayor la inversión privada para el desarrollo".

López Obrador destacó el acuerdo mediante el cual la iniciativa privada se hará cargo de la construcción de 15 obras de infraestructura con una inversión de 160 mil millones de pesos.

"El martes 26 de este mes vamos a suscribir un acuerdo con los organismos empresariales para impulsar un plan de desarrollo de la infraestructura nacional con inversión privada, nacional y extranjera, pero fundamentalmente con inversión nacional.

"Con este plan de infraestructura vamos a avanzar mucho", señaló.