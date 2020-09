Coronavirus, 'un golpe de suerte' para Netflix

Agencias

Ciudad de México.- Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix, afirmó que el coronavirus fue "un golpe de suerte" para la empresa.

"Lo que tenemos que reconocer es que a veces tienes un golpe de suerte para un negocio y no es tu culpa. No te sientas culpable", señaló Hastings en una entrevista con The Times.

El gigante de la industria de contenidos audiovisuales no sufrió el impacto de la pandemia de covid-19 como millones de empresas por todo el mundo.

Por el contrario, en los primeros tres meses de 2020, unos 16 millones de usuarios crearon sus cuentas en el servicio, lo que equivale a casi el doble que en los últimos meses de 2019.

El precio de las acciones de Netflix también aumentaron más del 30 por ciento este año, debido a que los inversores creyeron en la posibilidad de sacar beneficios del hecho de que la gente comenzó a pasar más tiempo en casa.

"Resultó ser un virus biológico que más que nada no mató a la gente, sino que la encerró en casa", sostuvo Hastings.