Corta SAT deducciones a Pymes

Gastos como pago de nómina, renta, gasolina y facturas de mercancías compradas e importadas, que anteriormente realizaban micro y pequeñas empresas (Pymes), no podrán ser deducidos dentro del nuevo “Régimen Simplificado de Confianza” que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año.

Ernesto Montes Méndez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Ciudad Juárez, explicó que ahora el impuesto sobre la renta (ISR) será calculado de acuerdo con los ingresos efectivos de las empresas y no con base en su facturación.

Lo anterior impactará a las micro, pequeñas y medianas empresas con ingresos menores de 3.5 millones de pesos, quienes tendrán que olvidarse de dichas deducciones, aunque también resaltó que ahora el cálculo de impuestos será más sencillo y de manera automática, al mismo tiempo que tendrán menores tasas de ISR.

Detalló que este nuevo “Régimen Simplificado de Confianza” sustituirá al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), con lo que se regresará a un esquema que ya se implementaba en el pasado.

“En los 80 tuvimos este mismo régimen, que después se eliminó y se creó el del pequeño contribuyente, intermedio y luego el de incorporación fiscal, pero regresamos al simplificado”, explicó.

Con estos cambios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca aumentar la base de contribuyentes y la recaudación de impuestos.

“Ahora sobre lo que tu cobres, vas a pagar un porcentaje de impuesto, como si fuera un IVA, pero esto es el ISR. Si una empresa facturó 100 mil pesos, pero el cliente sólo pagó 50 mil pesos, de eso cobrado se va a pagar el 1 por ciento al SAT, por lo que ya no van a jugar las deducciones”, dijo.

“Si las empresas pagaban nomina, Seguro Social, Infonavit, ISN, y todo ese tipo de gastos, ya no van jugar para el cálculo de impuestos, únicamente un porcentaje de lo que se cobre”, agregó.

El contador público explicó que actualmente el impuesto a pagar se calcula con base en las ganancias.

“Actualmente si una empresa cobró 50 mil pesos pero gastó 100 mil, no paga impuestos porque gastó más de lo que cobró, pero con el nuevo régimen, de esos 50 mil pesos tiene que pagar el 1 por ciento, aunque le hayas ganado o perdido ese mes”, resaltó.

Afirmó que el impacto negativo será para empresas que tuvieron muchos gastos.

“A unos quizá se les hará muy fácil porque sólo se paga el 1 por ciento y ya no habrá que tratar de hacer gastos que no son deducibles, así de fácil, pero si tú tienes muchos gastos, a lo mejor este sistema no te conviene porque tienes que pagar siempre, aunque le pierdas”, explicó.

Para aquellas empresas cuyos ingresos exceden los 3.5 millones de pesos con un centavo, como es el caso de las medianas y grandes, se van el Régimen de Actividad Empresarial y aún podrán seguir con las deducciones.

Todos estos cambios forman parte de la miscelánea fiscal que el Ejecutivo presentó el pasado 8 de septiembre y que todavía deberá ser discutida por el Legislativo.

De acuerdo con el SAT, en particular, el Régimen Simplificado de Confianza busca adherir a alrededor de 10 millones de nuevos contribuyentes.

El objetivo final es incrementar en 30 por ciento la cantidad de contribuyentes, según la experiencia de esquemas similares en otros países.