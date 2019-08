Crean megaconglomerado de periódicos en EU

San Francisco, EU.- Los dos mayores grupos editoriales de prensa escrita en Estados Unidos, GateHouse Media y Gannett, anunciaron hoy su fusión, de la que resultará un gigantesco conglomerado en posesión de más de 260 periódicos en el país.

La fusión se materializará mediante la adquisición del grupo Gannett -editor, entre otros, de USA Today- por parte de GateHouse Media, propiedad de New Media Investment Group y que posee cientos de diarios y revistas locales a lo largo y ancho del país.

Ambas compañías informaron en sendos comunicados que el precio de la operación es de mil 380 millones de dólares, y que ha sido financiada en parte con la emisión de nuevos títulos.

La entidad que resulte de la fusión tendrá su sede en las actuales oficinas principales de Gannett en McLean (Virginia, cerca de Washington, DC), recibirá el nombre de Gannett (es decir, el nombre que ya tiene una de las dos empresas fusionadas) y su nuevo consejero delegado será Paul Bascobert.

El objetivo de la operación es reducir costos en un sector que ha visto desplomarse los márgenes operativos en las últimas décadas y crear sinergias entre las múltiples cabeceras locales y nacionales que faciliten la transición digital.

Las compañías estimaron que sólo durante los primeros 24 meses tras la fusión ya podrán ahorrarse entre 275 y 300 millones de dólares en costos duplicados.

Los accionistas de New Media poseerán el 50.5 por ciento de la propiedad de la nueva firma, mientras que los actuales propietarios de Gannett pasarán a tener el 49.5 por ciento de la entidad resultante.

Durante los últimos años, ambas compañías han sufrido caídas drásticas de sus ingresos por prensa impresa, motivadas fundamentalmente por la irrupción de nuevos medios de consumo de información en el entorno digital.

Según datos de Pew Research Center, entre los años 2000 y 2018, los periódicos impresos en Estados Unidos vieron bajar su facturación 57 por ciento (contando tanto ventas como publicidad) y su circulación diaria descendió 49 por ciento.

Además de USA Today, uno de los diarios de mayor circulación de Estados Unidos, Gannett posee destacadas cabeceras locales como Detroit Free Press, Arizona Republic, Indianapolis Star y Milwaukee Journal Sentinel.

GateHouse, por su parte, es propietaria de periódicos como Columbus Dispatch, Austin American-Statesman y The Oklahoman.