Crecen quejas contra el Banco del Bienestar

En lo que va del año, se han presentado ante Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 25 reclamaciones contra el banco del Bienestar, cifra mayor a 2022, cuando en total se presentaron seis quejas, informó Wendy

Pérez Ceballos, titular de la Unidad de Atención de Usuarios del organismo.

La funcionaria atribuyó el incremento de las quejas a que los beneficiarios del Programa para el Bienestar de las personas Adultas Mayores recibían su apoyo a través de cuentas de otras instituciones bancarias y este año es a través del Banco Bienestar.

“Al emitir el Banco del Bienestar plásticos para los beneficiarios de los programas sociales, se han incrementado las reclamaciones”, dijo.

Expuso que las quejas son interpuestas principalmente por beneficiarios de este programa, así como de Becas para el Bienestar Benito Juárez y sólo tres por personas que tienen una cuenta en la institución bancaria.

Los motivos de las quejas son por cargos no reconocidos y por no reflejar saldo las cuentas de los usuarios en los cajeros automáticos.

La titular de la Unidad de Atención de Usuarios de Condusef recomendó a los usuarios financieros en caso de detectar consumos no reconocidos u otra situación, si la institución bancaria no les da una respuesta ante su reclamación, acudir a Condusef, pues la mayoría de los asuntos se resuelven.

La Condusef implementó un portal de quejas electrónico para recibir las reclamaciones de los usuarios financieros.

Entre las causas de reclamación en el portal electrónico se encuentra: consumo o cargos no reconocidos, solicitud de cancelación de tarjeta de crédito no atendida, disposición de efectivo en cajero automático no reconocido, depósito no reflejando en la cuenta, emisión de tarjeta sin solicitud, bloqueo o cancelación del producto sin previo aviso y el cajero no entregó la cantidad solicitada.