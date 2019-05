Crédito a Pemex no es extraordinario: S&P

Ciudad de México— El anuncio de la renovación y refinanciamiento de la línea de crédito para Petróleos Mexicanos (Pemex) es una operación importante mas no extraordinaria, afirmó Luis Manuel Martínez, analista de S&P Global.

Es una acción que está en línea con las medidas que la petrolera debe realizar para fortalecer sus niveles de liquidez, pero no cambia el escenario base de análisis de la calificadora, añadió.

La relevancia del anuncio radica en que se confirma que la empresa aún es capaz de conseguir financiamientos con tasas competitivas, de acuerdo Martínez.

"Es importante porque demuestra la buena relación que aún tiene Pemex con las instituciones bancarias", señaló.

Según el analista, la ampliación del crédito se logró con una tasa competitiva para la petrolera, en un nivel similar al que podría acceder una empresa con grado de inversión.

Añadió que si bien el comentario del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre tomar la deuda de Pemex como soberana confirma que la empresa tiene un fuerte apoyo del Gobierno, aún no es claro el alcance, para lo que será necesario evaluar los detalles de las medidas que se implementen.

En tanto, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que ya preparan medidas de apoyo a la petrolera en términos de los que ya se ha comentado, pero será hasta el 27 de mayo cuando se haga un anuncio específico.

El funcionario, quien participa en el Consejo de Administración de Pemex, agregó que el plan de negocios de la empresa se presentará en la reunión ordinaria del Consejo de junio o en la extraordinaria de julio.

En la segunda mitad del año, S&P realizará una nueva revisión de la situación crediticia de Pemex, en la que se integrará la información que presente en su plan.

Pemex tiene una calificación de BBB+, que implica parámetros crediticios adecuados con mayor probabilidad de que condiciones económicas adversas debiliten su capacidad para cumplir con sus obligaciones.

La calificación de Pemex ha estado implícitamente respalda por el apoyo del Gobierno federal.