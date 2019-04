Crisis afecta el 'Just in time'

Chihuahua.- La directora de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio, María Angélica Granados Trespalacios, consideró que la crisis en la frontera afecta principalmente a las empresas que trabajan bajo el esquema "Just in Time", cuando la mercancía debe llegar una hora y fecha comprometida, lo cual se complica por la lentitud de las aduanas.

No obstante, dijo que en la capital del estado no se ha reportado alguna afectación ni por los empresarios chihuahuenses, ni las empresas manufactureras que tienen sus plantas en la ciudad, no obstante, existe un estado de alerta.

"Esperemos que el Gobierno Federal pueda resolver estas disputas que si bien, a nosotros no nos ha afectado directamente, en la frontera como Ciudad Juárez, ya se ha visto mucha afectación. Podría repercutir sino hay arreglo pronto. Por eso nosotros como Municipio estamos en comunicación constante y con todas las puertas abiertas para mejorar el desarrollo económico de todos", argumentó la funcionaria municipal.

Lo que si destacó es que se ha trabajado por fortalecer la economía local, que es una prioridad para enfrentar tiempos de crisis, razón por la que la creación de diferentes cluster ha sido piezas fundamental para las alianzas y potencializar a empresas chihuahuenses y extranjeras que tienen presencia en la capital.

Explicó que un ejemplo de ello es el proyecto "Chihuahua Futura", el cual es un esfuerzo liderado por el sector productivo para establecer una visión conjunta de la ciudad, a partir de una metodología europea, implementada por la empresa IDOM y que definirá la vocación económica de la capital del estado y permitirá identificar las oportunidades a largo plazo del municipio.

En este proceso está involucrado el sector académico, social, laboral, productivo y gubernamental.

"Esto va a tener un impacto positivo en lo social, en generar empleos de mayor valor. La finalidad de lo que queremos hacer aquí es aumentar el PIB, tener más recursos, tener empleos mejor pagados, tener gente más preparada", puntualizó la funcionaria municipal.





[email protected]