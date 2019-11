Critica Bayer bloqueo a herbicida

Emiratos Arabes Unidos.- Bayer AG criticó a México por detener las importaciones del ingrediente principal de su herbicida Roundup, advirtiendo que los agricultores del País enfrentarán una "interrupción importante" al momento de combatir la maleza.

El gigante de la agricultura alemana está revisando el anuncio desde el lunes, que indicaba que el Gobierno negaba la entrada de mil toneladas de glifosato como medida de precaución y seguiría haciéndolo mientras exista evidencia científica "no concluyente" de que el producto químico es seguro para las personas y el medio ambiente.

Bayer insiste en que su producto es seguro. Retomó Roundup el año pasado en su adquisición por 63 mil millones de Monsanto Co. Desde entonces, el producto ha sido una fuente de grandes problemas, y Bayer perdió tres juicios en Estados Unidos contra personas que afirmaron que Roundup había causado su cáncer. Bayer está apelando esos casos, pero se enfrenta a más de 42 mil 700 demandantes estadounidenses con acusaciones similares.

México es el más reciente, entre una serie de serie de países, en tomar medidas contra el glifosato. Los legisladores en Austria votaron en julio para prohibir la sustancia a partir de enero próximo mientras políticos en otras partes de Europa están considerando permitir que la autorización del producto químico expire a fines de 2022.

Entretanto, Vietnam y Tailandia han sentido la presión de la industria química y del Gobierno de Estados Unidos para retirarse de sus planes de prohibición del glifosato.

"Bayer respeta y comparte el interés del Gobierno mexicano en proteger a agricultores y consumidores", dijo Bayer en un comunicado. "Desafortunadamente, la decisión de prohibir las importaciones de glifosato no ayudará a mejorar la inocuidad de los alimentos, la seguridad o la sostenibilidad en el país".

La Secretaría de Medio Ambiente de México dijo que su resolución privilegia la ley ambiental sobre los derechos de propiedad o industria, y citó estudios que muestran el daño que el glifosato causa a los polinizadores.