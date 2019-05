Critica IP de EU aranceles a México

Monterrey, NL.- La amenaza de imponer aranceles escalonados a México por parte del Presidente Donald Trump, ya provocó que el sector empresarial de diversos sectores de su país criticara esas nuevas medidas que afectarán a los estadounidenses.

Por un lado, el Business Roundtable, que aglutina a los presidentes de las empresas más grandes de Estados Unidos, publicó una carta en la que califica de grave error imponer aranceles unilaterales a México.

"Business Roundtable insta encarecidamente a la Administración a que no avance con estas tarifas, lo que crearía una interrupción económica significativa e impondría impuestos a los trabajadores, agricultores, consumidores y empresas estadounidenses", aseveró el organismo.

"Seguir adelante con estos aranceles también pondría en peligro las perspectivas de la principal prioridad comercial de la Administración, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y socavarla el comercio sin impuestos en América del Norte, que respalda a más de 12 millones de empleos en Estados Unidos".

Reiteró que los aranceles unilaterales sobre todas las importaciones mexicanas no resolverán los problemas urgentes para asegurar la frontera y arreglar el sistema de inmigración.

"Instamos a la Administración a participar de manera constructiva con nuestros vecinos y aliados para resolver los problemas de comercio, migración y seguridad de manera que beneficien a los estadounidenses, no causen daños económicos".

Por su parte, Neil Bradley, vicepresidente Ejecutivo y Director de Políticas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos también criticó la medida.

"Imponer los aranceles a los bienes de México es exactamente el movimiento equivocado", indicó.

"Estos aranceles serán pagados por las familias y empresas estadounidenses sin hacer nada para resolver los problemas reales en la frontera. En cambio, el Congreso y el Presidente deben trabajar juntos para resolver los graves problemas en la frontera".

A la protesta se sumó Matt Blunt, presidente del Consejo Americano de Política Automotriz, alianza a la que pertenecen las tres firmas automotrices de Estados Unidos, Ford, GM y FCA, quien se pronunció a favor de un comercio libre de impuestos.

"Somos firmes partidarios del acuerdo administrado de Estados Unidos con México y Canadá porque realiza mejoras significativas en el TLCAN, pero se basa en el acceso libre de impuestos para tener éxito", afirmó.

"La imposición de tarifas contra México socavará su impacto positivo e impondría un costo significativo en la industria automotriz estadounidense".

También el presidente de la Asociación Nacional de Manufactureros, Jay Timmons, advirtió que habrá graves consecuencias con la imposición de tarifas a México.

En un tuit se dijo frustrado el sistema de inmigración frágil o roto.

"La interrelación en cuestiones comerciales, arancelarias y de inmigración difíciles crea un coctel de políticas molotov", tuiteó.

"Los trabajadores manufactureros no deben ser forzados a sufrir debido a que (Washington) DC no actuó en la inmigración".