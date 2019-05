Critican en SRE exigencias para T-MEC

Ciudad de México.- El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, afirmó que mientras más pasa el tiempo más se complicará la ratificación del T-MEC.

En entrevista en la Cancillería al finalizar la inauguración del Foro Binacional México-Canadá "Ciencia, Tecnología y Desarrollo, el Nexo Academia-Empresa", criticó que al Gobierno estadounidense.

"Mi preocupación es que los tiempos corren, siguen haciendo exigencias, a veces no muy coordinadas, ciertamente nada justificadas y la reforma laboral que hicimos es una revolución y hay el mayor compromiso de parte del Presidente, deberían de estar celebrando que estamos haciendo algo bueno", manifestó.

"Mientras siguen con sus rounds de box de sombras se acercan las fechas límites. Si no sale antes de agosto, ya se hace mucho más complicado en otoño".

El representante del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la renegociación del TLCAN señaló que un plan B sería que la Cámara de representantes del Senado apruebe antes de julio el T-MEC.

"Un plan B que yo espero es que lo apruebe, no la ratificación, la Cámara Baja, que es donde está la dificultad política, si ellos lo sacan antes del fin de julio, yo estoy contento", dijo.

Dentro del tema de la ratificación del T-MEC, Seade aseguró que los aranceles al acero mexicano, impuestos por el Gobierno de Trump en 2018, deben de quitarse antes de que se ratifique el tratado.

"Eso tiene que salir antes de ratificarlo. Yo no me imagino que nuestros senadores tengan paciencia para ratificar; es completamente incongruente, pero eso ellos lo saben, lo sienten", aseveró.

Cuestionado sobre la aprobación de un fallo de una corte federal de apelaciones que avala que el Gobierno del Presidente Donald Trump puede puede obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México a que se programen sus audiencias judiciales, Seade afirmó que no es la última palabra.

"Son decisiones y medidas legales de ellos. Tampoco es la última palabra", expresó.Ve Canadá desinformación en EU

El Embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, consideró que hay mucha ignorancia en Estados Unidos sobre la importancia de los empleos.

"Hay 15 millones de empleos que están generados en Estados Unidos por el comercio con Canadá y México, y los americanos deben saberlo", manifestó.

Aseveró que Canadá está trabajando muy cerca con el Gobierno de López Obrador y con las empresas privadas mexicanas para convencer y educar a los estadounidenses de la importancia de este tratado.

Al inaugurar el Foro, afirmó que México y su país pueden hacer mucho más juntos.

El diplomático dijo que la elección del Presidente Trump ayudó mucho a los canadienses y mexicanos a mirarse por primera vez en 25 años.

"Durante 25 años, la relación entre Canadá y México se diseño a partir del TLCAN por el vecino común", comentó.

"Podemos hacer mucho más juntos a través del intercambio académico y científico",

En ese sentido, aseveró que es inaceptable el nivel de intercambio académico entre las dos naciones.

"Hay que intensificar la relación académica que tenemos. No es suficiente. Es inaceptable. Es un fracaso", reconoció.

"Tenemos que hacer mucho más que eso".