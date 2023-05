Cruzará datos STPS con SAT para verificar pago de utilidades

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Secretaría del Trabajo (STPS) cruzará datos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para verificar que las empresas realicen el pago de utilidades que por ley les corresponde a los trabajadores.

Aunque la verificación ya se hacía, ahora se reforzará el cruce de datos, el cual se realiza en verano por autoridades laborales con base en los resultados, a fin de examinar a empresas donde hay indicios de incumplimiento, explicó Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno, de la STPS.

"Dentro del universo de las 40 mil inspecciones hay un operativo especial que se llama PTU (utilidades), es un operativo que se hace después de las fechas de pago para comprobar si se hizo efectivo, es un operativo que se hace en verano, con cruce de datos con el SAT, para ver quiénes pagaron y quiénes no.

"Para no hacer inspecciones aleatorias, el objetivo es maximizar el operativo e ir a las empresas que tenemos información previa que nos dan indicio que pudiera haber un incumplimiento", indicó Salafranca.

Detalló que las empresas notifican al SAT lo que se llama la carátula del PTU, donde se incluye el monto susceptible de ser repartido a los trabajadores y, con ello, la STPS tiene una lista clara de qué empresas han tenido utilidades, cuáles tienen obligación de repartirlas y los montos.

Recordó que en 2022, la mayoría de empresas sí cumplieron con su pago, ya que es muy difícil no hacerlo por la información que aportan al SAT y, de no hacerlo, se hacen acreedoras a sanciones.

El año pasado, destacó, se repartió una cifra histórica por la reforma en materia de subcontratación, donde 2.9 millones de trabajadores fueron reconocidos por los patrones reales.

"Es muy difícil no cumplir. Las empresas le reportan al SAT y, por ley, la información se la tienen que dar a los representantes de los trabajadores. Es muy difícil que una información pública y transparente que oficialmente le has reportado al SAT que sí tuviste las utilidades, que cumplen con las normas, es muy difícil que no lo hagas, no es un universo opaco. Puede ser empresas que no lo hagan a tiempo o por problemas de flujo de caja, pero la inmensa mayoría sí cumple", aseguró Salafranca.

Sobre el reparto histórico de utilidades comentó que cada año son distintas las cifras, pues hay actividades que se moderaron por contexto internacional, como en este caso por la pandemia.

"La lógica indicaría que se tendría que parecer o mejorar la cifra del año anterior, aunque las utilidades de las empresas no todos los años son las mismas", subrayó.

"Por ejemplo, el precio del cobre se ha moderado, lo que puede significar que quizá las utilidades de las empresas que se dedican al cobre se moderen, pero puede ser que otros sectores que estuvieron impactados por la pandemia y ahora ya no lo estén".

Según el Programa de Inspección 2023, la Secretaría del Trabajo realizará verificaciones estratégicas, y una línea de acción es vigilar el cumplimiento de obligaciones laborales de naturaleza económica, como aguinaldo, salario mínimo y participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.