¿Cuánto dinero en efectivo puedo depositar sin tener que pagar impuestos?

Con la llegada de la iniciativa para la nueva Ley de Ingresos 2022, se contempla que, a partir del próximo año los bancos reporten todos los movimientos financieros de sus clientes, incluido el dinero que te puedan depositar, por ello, tienes que poner atención a lo siguiente.

Así como lo lees, el SAT busca tener el control financiero de todos los contribuyentes para la recaudación de impuestos, este hecho no es novedad pues, desde el 2021 exigieron a los bancos presentar un informe con los movimientos de sus clientes, pero dos recursos fiscales lo impidieron.

Tras una reestructuración en la reforma del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se logró que esta iniciativa fuera incluida en la miscelánea fiscal del 2022.

Ahora, por cada deposito superior a la cantidad que estipule el SAT, tendrás que pagar un porcentaje de impuestos que será equivalente al deposito en efectivo.

Entre otros movimientos, la reforma fiscal para 2022 contempla que los contribuyentes paguen impuestos de a cuerdo a los movimientos financieros que hagan y con ello, mayor control en movimientos bancarios ilícitos.

Si aun no sabes de que va todo esto, no te preocupes aquí te decimos todo lo que debes hacer para seguir operando debajo del radar, eso sí, con todas las de la ley pues, el SAT dejó una pequeña ventana para los depósitos menos significativos.

Los bancos deberán realizar un informe mensual en el que notifiquen al SAT los nuevos depósitos que recibió el contribuyente en su cuenta por más de 15,000 pesos.

Con depósitos menores a 14,999 el SAT no podrá saber el origen de este dinero en tu cuenta. Así que no te preocupes, no tendrás que registrar tus movimientos como neni o bro, por lo que tampoco el dinero de la tanda corre riesgos de ser incautado por nuestro amable sistema fiscal. (Con información de Terra)