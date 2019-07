Cuesta sacar crudo 26% más a Pemex

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) no sólo enfrenta problemas de endeudamiento, sino costos crecientes por extraer petróleo.

En el campo insignia del activo Cantarell, Akal, el costo se elevó 66 por ciento, al pasar de 23.45 dólares por barril en 2017 a 38.94 dólares por barril para 2018.

En promedio, los costos de producción de todos los campos aumentaron 26 por ciento respecto a los que se tenían en 2017, al pasar de 10.90 dólares por barril a 13.73 dólares.

Ku-Maloob-Zaap -el activo que aporta la mayor producción del País- también elevó sus costos de producción en un año de 7.53 dólares por barril a 10.03 dólares, un aumento de 33 por ciento.

De acuerdo con Pemex, esto fue ocasionado por mayores impuestos y derechos, así como gastos de mantenimiento de pozos e instalaciones.

Sin embargo, en su Plan de Negocios 2019-2023, dado a conocer a mediados de esta semana, la petrolera reconoce mayores costos por el efecto aritmético de una menor base de producción y a que en los últimos tres años no se inició un solo desarrollo.

El plan de Pemex prevé que con la entrada de los proyectos anunciados en esta Administración el costo de producir un barril de petróleo baje hasta 4.87 dólares por barril en este conjunto de campos.

Para especialistas, Pemex enfrenta el envejecimiento de sus campos, con mayores costos y menos barriles.

En diciembre de 2018, Cantarell aportó 161 mil barriles diarios de crudo, 8.5 por ciento menos de lo que registró en 2017. En ese yacimiento el pico de producción fue en 2004, cuando se lograron producir 2 millones de barriles al día.

En el caso de Ku-Maloob-Zaap, el aumento de producción ha sido marginal, apenas de 1.9 por ciento entre 2017 y 2018 para llegar a 874 mil barriles diarios de crudo.

Alma América Porres, titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), explicó que los costos aumentan en la medida en que los campos comienzan a declinar y Pemex debe recurrir a técnicas de recuperación secundaria, como sucedió en Cantarell.

Uno de los retos será que Pemex cuente con la capacidad financiera para poder incorporar nuevas tecnologías que extraigan más crudo.

"El costo desde luego va subiendo cuando es un campo nuevo; en campos maduros el costo de producción va aumentando en el tiempo porque se requiere mayor tecnología", explicó Porres.

Pablo Medina, vicepresidente de la Consultora Welligence Energy Analytic, explicó que en su historia, Pemex ha tenido costos de producción bajos, pero las grandes instalaciones de Cantarell y Ku-Maloob-Zaap derivan en costos fijos muy elevados que sólo pueden compensarse con una elevada producción. Si ésta baja, los costos aumentan.

"La realidad es que el portafolio de Pemex es muy maduro, y de no cambiar esto, va a tener que pagar más por cada barril que produzca y aquí es donde la situación se complica cuando eres la petrolera más endeudada del mundo", remató.