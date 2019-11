Cuestan aranceles 35 mmdd a China: ONU

Ginebra, Suiza.- La guerra comercial entre las dos principales economías del mundo redujo las importaciones estadounidenses de productos chinos durante el primer semestre de 2019 en más de un cuarto, o 35 mil millones de dólares, y elevó los precios para los consumidores locales, mostró un estudio de la ONU.

Washington y Pekín han estado inmersos en una disputa comercial que ya lleva 16 meses, aunque hay esperanzas de que en noviembre se firme un acuerdo inicial que ofrezca algún alivio. Si esto no se da, casi todas las importaciones de Estados Unidos de bienes chinos por valor de más de 500 mil millones de dólares podrían verse afectadas.

Las importaciones estadounidenses desde China sujetas a aranceles cayeron a 95 mil millones de dólares entre enero y junio, desde 130 mil millones durante el mismo periodo de 2018, mostró el estudio publicado este martes por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

"Los resultados indican que los aranceles de Estados Unidos sobre China están perjudicando económicamente a ambos países", sostuvo el informe. "Las pérdidas de Estados Unidos están relacionadas en gran medida con los mayores precios para los consumidores, mientras que las de China tienen que ver con caídas significativas de exportaciones".

Las empresas chinas comenzaron a absorber algunos costos adicionales de los aranceles a través de una caída del 8 por ciento en los precios de exportación en el segundo trimestre de 2019, pero eso todavía dejó un 17 por ciento del peso "a los consumidores estadounidenses", dijo el autor del informe, Alessandro Nicita, economista de la UNCTAD.

El sector más afectado por los aranceles son las importaciones estadounidenses de maquinaria de oficina y equipos de comunicación, que cayeron en 15 mil millones de dólares. Con el tiempo, la escala de pérdidas de exportaciones chinas aumentó junto con el alza de los aranceles, de acuerdo con el estudio.

Otros países llenaron mayor parte de la brecha, según el estudio, que dijo que Taiwán fue el mayor beneficiario de los cambios en el comercio, con 4 mil 200 millones de dólares en exportaciones adicionales a Estados Unidos en el primer semestre de 2019.

México aumentó las exportaciones a Estados Unidos en 3 mil 500 millones de dólares, principalmente en equipos agrícolas y de transporte y maquinaria eléctrica, mientras que la Unión Europea vio crecer las entregas en 2 mil 700 millones, principalmente con exportaciones adicionales de maquinaria.

El reporte no analizó el efecto de los aranceles chinos en las importaciones de productos estadounidenses porque no disponía de datos detallados.