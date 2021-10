Cuestionan vuelta al amarillo

Chihuahua– La industria restaurantera de Chihuahua y del giro de restaurante-bar no está muy de acuerdo con el cierre obligado de los negocios a partir de las 12:00 de la medianoche, ya que eso no abona en gran parte en la lucha contra la pandemia, porque los comensales buscan seguir la fiesta en granjas, casas habitación y otros sitios donde no hay medidas de prevención.

Andrés Nava Salinas, presidente de la Sección Especializada de Restaurantes de Canaco, indicó que el cambio en el semáforo epidemiológico era algo que no se quería y ahora hay que acatar las medidas dictadas por las autoridades de un aforo al 50 por ciento y horario limitado.

“No estamos muy de acuerdo con los horarios, y de los aforos entendemos que eso ayuda más a controlar los contagios”, planteó el industrial.

La experiencia de las restricciones pasadas es que la gente va a seguir la fiesta en otros lados, y si bien en los restaurantes está más controlado, a las 11:30 se debe empezar a cortar el servicio para tener el negocio cerrado a las 12:00, pero los comensales buscarán dónde seguir e irán a sitios en los que no hay restricciones ni cuidados.

Insistió en que los horarios recortados no ayudan en gran parte en la lucha contra la pandemia, “aunque bueno, ya es una decisión de las autoridades, y ahora hay que acatarla”.

Dijo que sí se ha monitoreado que hay incremento de casos de contagio y es una lástima que eso suceda y se cambie el semáforo epidemiológico, ya que se venía avanzando en la economía, lento, pero de forma permanente.

El presidente de la Sección Especializada de Restaurantes dijo que ahora que ya decidieron las autoridades hacer cambios, hay que atender la instrucción y seguir cuidándose, usando el cubrebocas, gel antibacterial, cuidando la sana distancia, entre otros.

Apuntó que hay que ver qué pasa de aquí al 31 de octubre y conocer la condición o color del semáforo epidemiológico.

Andrés Nava dijo que viene noviembre con la promoción de El Buen Fin y el período de alta actividad comercial, por lo que es necesario ver qué pasa con los contagios en esta última quincena de octubre.

Indicó que ya se está aplicando la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 y hay que ver cómo reacciona la pandemia y los contagios.

“El mercado ya mostraba una mejoría, y si bien todavía falta, semana con semana se avanzaba lento en la actividad”.

Finalmente, externó su deseo de que se pueda mejorar los casos de los contagios en lo que resta del mes y se pueda aprovechar los últimos dos meses del año, la mejor temporada económica del año para la mayoría de los sectores.