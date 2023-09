Dan puntilla a exmando del SAT

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La justicia federal rechazó en última instancia cancelar el proceso iniciado a Héctor Taurino Landa Cabrera, ex alto mando del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un presunto enriquecimiento ilícito de 50 millones 532 mil 91 pesos.

El Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México negó el amparo con que el exfuncionario pretendía invalidar su vinculación a proceso, al estimar que sus derechos no fueron violentados y los datos de prueba son suficientes para suponer que cometió el delito mencionado.

El exadministrador Central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del SAT hizo dos planteamientos principales en su demanda: que fue procesado sin examinarse todos sus argumentos y que no hay indicios razonables para sostener que se enriqueció ilegalmente.

Sin embargo, los tres magistrados del colegiado estimaron que tanto el juez de la causa como el magistrado que resolvió su apelación hicieron un análisis de todos los elementos de prueba, que al final resultaron suficientes para suponer su probable responsabilidad.

El caso de Landa Cabrera se hizo del conocimiento público en noviembre de 2020 cuando Grupo REFORMA informó que el Gobierno federal había detectado que una empresa identificada como "facturera" le transfirió como pago en especie una residencia en el Fraccionamiento Jardines del Pedregal, cuyo valor catastral era de 15 millones de pesos.

El 2 de agosto de 2018 Arrendadora Franllutti entregó este inmueble al entonces mando del SAT como pago por un contrato de prestación de servicios, según la indagatoria.

No obstante, la empresa no emitió por la operación un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), ni declaró la respectiva retención de impuestos. Incluso, entre el 2015 y el 2018, la compañía presentó sus declaraciones fiscales en ceros, no declaró operaciones, activos o inversiones.