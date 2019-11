Dan tres proyectos a Juárez y uno a Chihuahua

Chihuahua.- El sector empresarial elevó ayer su molestia porque el gobierno federal dejó a Chihuahua prácticamente fuera del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura anunciado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que no incluye ninguno de los proyectos que le propusieron en meses anteriores.

Miguel Guerrero Elías, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec), dijo que de los 859 mil millones de pesos anunciados para 147 proyectos, el recurso que se invertirá en la entidad es del 0.4 por ciento, unos cuatro mil 137 millones de pesos, en solo tres proyectos para Ciudad Juárez y uno en Chihuahua capital.

Explicó que desde hace unos meses se le presentó al Gobierno de la República proyectos prioritarios como el Distrito de Convenciones, el corredor comercial Dallas-Topolobambo, Más+Fabrik que es el Centro de Transferencia y Tecnología, el Acuífero Cuauhtémoc, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez, los cuales se señalaron como prioritarios, “pero ellos, no los tomaron en cuenta”.

Según informes del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura se pusieron sobre la mesa los proyectos de Libramiento de Ciudad Juárez por mil 846 millones de pesos; la Modernización al Puerto Fronterizo San Jerónimo y Libramiento ferroviario de ese municipio con mil 600 mdp y el Programa de inversión del Aeropuerto de esa localidad fronteriza por 354 mdp.

Para el Municipio de Chihuahua, el plan anunciando de infraestructura sólo contempla 337 millones de pesos para el Aeropuerto Internacional “General Roberto Fierro Sánchez”.

El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, subrayó que fue de muy mal gusto ver que se le dejó a la entidad a un lado de nuevo, ya que prácticamente quedo fuera del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura.

Los proyectos que pone el Gobierno Federal sobre la mesa no van de la mano con los solicitados como iniciativa privada.

Indicó que todos los proyectos presentados ante el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y el encargado de la Oficina Presidencial, Alfonso Romo, no son ocurrencias y para su desarrollo se contrató a una de las mejores empresas de ingeniería y consultoría del mundo.

Señaló que se presentaron proyectos con fundamento, por lo que duele ver cómo la Federación lastima de nuevo a Chihuahua y no toma en cuenta las iniciativas promovidas; sin embargo, dijo que los empresarios no se quedarán de brazos cruzados.

Informó que desde ayer se gestionó una reunión con funcionarios de la Oficina de Presidencia a quienes les adelantó que no estaban de acuerdo con que no se les haya tomado en cuenta los proyectos de infraestructura requeridos, porque al final del día “de qué sirvieron las visitas y el trabajo realizado, si les imponen proyectos y no escuchan a los organismos empresariales”.

Miguel Guerrero dejó en claro que todas las iniciativas que presentaron son bien planeadas para el desarrollo de Chihuahua.

Dijo que queda una dura tarea por realizar, ya que de ninguna manera se podrían quedar conformes o con los brazos cruzados, por lo que seguirán insistiendo en que se tome en cuenta los que fueron promovidos para poder ser más competitivos.

El presidente de Desec indicó que no queda más que seguir presionado a las autoridades federales y con ese fin ya se pusieron en contacto con ellos para agendar una visita a Chihuahua sea para finales de la semana o mediados de la siguiente.

Indicó que les interesa saber en qué se basaron para tomar la decisión de los proyectos de infraestructura a desarrollar en la entidad.

Mencionó que prácticamente para Chihuahua no se llegó ni al uno por ciento del presupuesto global nacional que contempla el Gobierno Federal para infraestructura por 859 mil millones de pesos, en los que se contempla en libramientos, ferroviario y aeroportuario.

Finalmente precisó que de los proyectos solicitados al Gobierno Federal, en muchos de ellos no se requerían ni grandes inversiones, sino más bien gestión, por lo que sino se tiene respuesta de la Federación, buscarán realizarlos con el apoyo del Municipio y el Estado.