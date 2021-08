Dan vacaciones ‘respiro’ a agencias de viaje

Tere Lucy Domínguez, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje Filial Chihuahua (AMAV) dijo que en cuanto al turismo que llega al estado de Chihuahua Tere Lucy Domínguez indicó que también hay una mejora respecto del año pasado. Subrayó que es bueno saber que el pueblo mágico de Creel y los diversos municipios serranos tuvieron una buena afluencia de visitantes, a pesar de que hubo varias cancelaciones por los derrumbes que hubo sobre la vía del tren de pasajeros

La temporada vacacional de verano “vino a dar un poco respiro” a las agencias de viaje, ya que el gremio registra crecimientos del 30 a 40 por ciento en promedio en la demanda de servicios de paquetes turísticos hacia otras partes del país con relación al 2020.

Tere Lucy Domínguez, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje Filial Chihuahua (AMAV) dijo que aún los números son bajos, pero definitivamente la temporada fue mejor a la difícil situación económica en que estaban meses atrás.

La empresaria apuntó que el turismo sí se reactivo, no al cien por ciento, pero el sector va saliendo poco a poco.

En cuanto al turismo que llega al estado de Chihuahua Tere Lucy Domínguez indicó que también hay una mejora respecto del año pasado.

Subrayó que es bueno saber que el pueblo mágico de Creel y los diversos municipios serranos tuvieron una buena afluencia de visitantes, a pesar de que hubo varias cancelaciones por los derrumbes que hubo sobre la vía del tren de pasajeros.

Aun así, el número de visitantes que se ha tenido en la entidad de Chihuahua se percibe como favorable.

Indicó que como el periodo vacacional todavía no termina, no hay datos duros de recepción de turistas en zonas como la sierra. No obstante, en zonas como Creel y Barrancas sí se pudo alcanzar el 90 por ciento o más.

Por lo que hace al turismo que va de Chihuahua hacia otras partes de México, dijo que lo más solicitado en las agencias de viaje fue Mazatlán y Cancún.

Indicó que las playas de Sinaloa son muy accesibles para el chihuahuense dadas las tarifas accesibles de hoteles y la variedad de transporte terrestre.

Finalmente dijo a que la gente de Chihuahua, las playas son los lugares más atractivos, ya que lo que se busca es siempre el agua.