De cientos de miles de pesos, saqueo a menonitas en Juárez

Ciudad Juárez— En dos meses, menonitas de la comunidad “Las Vírgenes”, en Janos, han perdido “cientos de miles de pesos” en robos y extorsiones al trasladarse a Ciudad Juárez a vender los productos que elaboran, dieron a conocer los afectados.

“Estamos 99 por ciento seguros que son policías federales de Caminos”, dijo un productor al atribuir los asaltos a civiles armados, que según su versión, surgieron luego de un tiempo en que estuvieron pagando extorsiones a patrulleros de esa corporación que, en unidades oficiales, los detenían sin justificación.

Los menonitas hablaron de manera anónima porque las repercusiones que han sufrido han subido de tono.

Dijeron que en un evento les balearon un vehículo y en otro intentaron secuestrar a dos hombres de esa comunidad, a quienes se llevaron con todo y camioneta y los abandonaron en una brecha cuando la unidad se atascó.

Uno de los afectados aseguró que ya denunció un robo en la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR), luego de que fue despojado de una fuerte cantidad de dinero en efectivo cuando acudió a esta ciudad a entregar quesos en algunas bodegas.

Sobre los asaltantes, los menonitas describen que son civiles armados que portan traje y corbata y que casi en todos los casos los abordan al pasar el entronque de Palomas, donde siempre hay vigilancia de la Policía Federal, menos en los momentos en que ocurren los atracos, denunciaron.

En otros eventos han sido policías uniformados de la División de Seguridad Regional quienes los han extorsionado bajo la excusa de que llevan productos prohibidos como bebidas energéticas y carbón, expusieron.

“Una vez me querían asustar y me amenazaban con quitarme la troca con todo y quesos, pero no nos dejamos y hablamos con uno de sus mandos para que nos dejaran ir”, dijo uno de los quejosos.

De las extorsiones pasaron a los robos, acusaron. “Son ellos (los policías federales) quienes los mandan”, comentó un menonita, asegurando que en esa teoría coinciden todos los afectados.

El fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, dijo ayer que la Fiscalía tiene conocimiento de casos similares que afectan a la comunidad menonita en la zona noroeste, pero que no existen denuncias formales para investigar.

La comunidad “Las Vírgenes” está enclavada en Janos y tiene mil 700 habitantes que trabajan en la agricultura y ganadería. Comercializan en Ciudad Juárez la mayoría de sus productos y derivados.

Otros afectados residen en la Colonia Capulín, también en la parte noroeste del estado, y han resentido las extorsiones y asaltos en los dos últimos meses, según expusieron los denunciantes que solicitaron el anonimato por temor a represalias.

[email protected]