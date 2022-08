De malas el campo, ahora afronta plaga de chapulín

Chihuahua.- Los problemas para la producción agrícola no terminan, ahora el cultivo de frijol reporta un serio problema de plaga de chapulín en municipios como Cusihuiriachi, Guerrero, Namiquipa, Bachíniva, Cuauhtémoc y Riva Palacio, entre otros, informó Jesús Emiliano García, dirigente de la Unión Campesina Democrática.

Indicó que este problema se tuvo ya hace unos años, pero la plaga dejo huevos que, con humedad y calor, como es el caso, rebrotan y es lo que ahora sucede.

Emiliano García indicó que los productores siempre enfrentan diversos problemas, sea la falta de agua o fertilizantes, o bien, están muy caros, y ahora un caso importante de plaga de chapulín.

Señaló que en zonas frijoleras como Santa Isabel, Gran Morelos ni Belisario Domínguez, se ha reportado plagas.

En las zonas afectadas, se busca que no se utilicen químicos para combatir las plagas, sino más bien un hongo que es más amigable con el medio, y sobre todo para la salud de los productores y consumidor.

Advirtió que, si se usa el Paration Metílico que tradicionalmente se utilizó, siendo que es materia prohibido en Estados Unidos, y que es el más eficiente para combatir la plaga, pero se debe educar al productor para no utilizarlos.

Es mejor ocupar medios alternativos como el hongo que ataca al chapulín adulto, como se promueve el consumo entre ellos, y así se combate de manera más eficiente.

Indicó que solicitarán al gobierno del Estado a que ayude con esta contingencia con los pocos recursos que tenga.

Jesús Emiliano García indicó que se espera una menor producción de frijol este año, debido a que por la misma falta de agua se autorizada vez una menor superficie cultivable, y de hechos solo se autorizó un 40 a 45 por ciento.

Apuntó que, por ello, no se tendrá la misma cantidad de producción y entre los productores se tiene la conciencia de no sembrar más, porque no hay agua.

Indicó que se requiere alcanzar las 30 mil toneladas para autoconsumo, pero la estimación es que se logre cosechar entre 50 a 60 mil, por lo que se pueda tener un excedente de 30 mil toneladas para venta en el país.

No obstante, concluyó, que, aun así, la cosecha quedaría muy por debajo de las 150 mil que se alcanzó en años anteriores.

