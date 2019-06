Debe Radio Centro millones al SAT

Ciudad de México.- Grupo Radio Centro enfrenta créditos fiscales por al menos 192.5 millones de pesos, y la Suprema Corte de Justicia desechó este lunes su último recurso legal contra una de esas deudas.

Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, desechó por improcedente el recurso de GRC Comunicaciones para impugnar la negativa de amparo contra un crédito de 75.5 millones de pesos, fincado por el SAT por omisiones en el pago de ISR y IETU en el ejercicio de 2011, más multas y actualizaciones.

Grupo Radio Centro SAB, en tanto, litiga contra un crédito de 117 millones de pesos, que se refiere al ejercicio de 2009.

En este caso, la Corte estudia desde marzo pasado un conflicto competencial entre el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado Administrativo y el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones, ninguno de los cuales se considera competente para resolver el amparo directo de GRC.

El SAT fincó ambos créditos porque GRC no enteró al fisco el 25 por ciento que retuvo a sus clientes por concepto de Impuesto a la Radio y Televisión, mismo que pagó al Gobierno en especie, es decir, con la transmisión de 35 minutos diarios de material grabado del Poder Ejecutivo federal.

Según el SAT, las cantidades retenidas a los clientes tenían que haber sido consideradas por GRC como incremento patrimonial, acumulable para fines del pago del ISR y el IETU, lo que no sucedió.

La legalidad de los créditos fiscales ya fue confirmada en primera instancia por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

En el ejercicio de 2011, Radio Centro omitió considerar ingresos por este concepto que sumaron 182 millones de pesos.

El amparo directo contra el crédito de 2011 fue negado el pasado 9 de mayo por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado Administrativo, que reiteró que el dinero que GRC retuvo a sus clientes, fue un incremento de su patrimonio, pues ceder 35 minutos diarios al Gobierno no le representó un gasto en efectivo.

"Aún cuando se considere que (GRC) se liberó de una cuenta por pagar a favor del Estado (por concepto del Impuesto a la Radio y Televisión retenido), lo cierto es que, al permanecer las cantidades retenidas dentro de los ingresos contables de la parte quejosa, la eliminación formal de la cuenta por pagar al fisco no representó materialmente una disminución en su haber patrimonial", afirmó el tribunal.

El Ministro Zaldívar desechó el recurso de GRC porque no involucra un tema de interpretación Constitucional, único que ameritaría intervención de la Corte.

Este desechamiento puede ser impugnado ante una Sala de la Corte mediante reclamación, la gran mayoría de las cuales no prosperan.

Si GRC no paga, el SAT puede iniciar un procedimiento de ejecución para cobrarse sobre bienes de la empresa, que enfrenta deudas por más de 3 mil millones de pesos y pérdida de concesiones.