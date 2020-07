Declara bancarrota matriz de New York & Co

Reforma

Nueva York.- RTW Retailwinds Inc., la matriz de New York & Co., se declaró en bancarrota, y la cadena de indumentaria femenina de un siglo de antigüedad puede cerrar todas sus tiendas.

RTW "espera cerrar una parte significativa, si no la totalidad, de sus tiendas físicas" y ha comenzado el proceso de cerrar y liquidar algunas ubicaciones, dijo la compañía en un comunicado. También está considerando la venta de su negocio de comercio electrónico y propiedad intelectual.

RTW, que también es propietaria de Fashion To Figure y Happy x Nature, advirtió el mes pasado que era probable una presentación de quiebra. La presentación del Capítulo 11 le permite a la compañía seguir operando mientras elabora un plan para pagar a los acreedores.

Fundada hace más de un siglo como Lerner Shops, la compañía cambió su nombre a New York & Co. a fines de la década de 1990 y se convirtió en un pilar del centro comercial, al unirse a celebridades como Eva Mendes y Kate Hudson.

Es el último minorista derribado por el brote de coronavirus, que ha forzado el cierre de tiendas en todo el país y provocó fuertes caídas en el gasto en bienes discrecionales. J.C.Penney Co., Neiman Marcus Group Inc. y J. Crew Group Inc. se declararon en quiebra en mayo.

La cadena con sede en Nueva York ha tenido problemas en los últimos años con la caída del tráfico peatonal en los centros comerciales y los gustos cambiantes de los consumidores.

En diciembre, los ejecutivos dijeron que cerrarían hasta 30 tiendas al reevaluar los arrendamientos a través de la red de aproximadamente 400 tiendas. También comenzaron a buscar subarriendo de oficinas en la sede de cuatro pisos de la compañía en Manhattan.

RTW cambió al modo de supervivencia cuando comenzó el bloqueo pandémico. Cerró tiendas en marzo y tomó medidas para preservar la liquidez al suspender a todos los empleados de la tienda y algunos trabajadores corporativos, reduciendo la nómina de la empresa en un 80 por ciento. Dejó de hacer algunos pagos a proveedores y no pagó el alquiler en abril o mayo.