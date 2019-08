Declara Maxcom quiebra en EU

Monterrey, NL.- La mexicana Maxcom Telecomunicaciones solicitó este lunes la protección por bancarrota de la legislación estadounidense, en un intento por restaurar su deuda.

La compañía y su filial Maxcom USA solicitaron protección de los acreedores bajo el capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, por entre 100 y 500 millones de dólares en activos y pasivos.

Maxcom proporciona servicios de voz y datos a clientes residenciales, así como a pequeñas y medianas empresas en mercados que consideraba estaban desatendidos por Telmex, una unidad de América Móvil, del multimillonario Carlos Slim.

La firma dijo que la bancarrota anticipa un intercambio de deuda bajo el cual los tenedores de pagarés senior, que vencen en 2020, recibirán nuevos pagarés y efectivo.

Los tenedores de las dos terceras partes de las notas adicionales han acordado el canje, y los reclamos generales no garantizados y de capital no se verán afectados, informó Maxcom.

Además, dijo que continuará operando de manera habitual y de manera ininterrumpida, así como manteniendo las valiosas relaciones con sus clientes, proveedores y acreedores en general.

"Es importante destacar que el plan pre acordado bajo el Capítulo 11 de Maxcom no afectará ninguna otra obligación que no sean los Step Up Senior Notes, y Maxcom ha presentado una serie de mociones ante la Corte de Bancarrotas que permitirán a Maxcom seguir cumpliendo sus obligaciones con sus clientes, proveedores y acreedores en general", destacó.

De esta manera, Maxcom anticipa que su saldo de caja, así como el flujo de efectivo positivo esperado de las operaciones, sea suficiente para financiar sus operaciones durante el corto tiempo en el que Maxcom tiene la intención de permanecer bajo el Capítulo 11 y seguir con sus operaciones habituales en el futuro.

Además, indicó que el aumento de capital aprobado recientemente por la asamblea general de accionistas como parte de un exitoso proceso de reestructura permitirá a la Compañía fondear tanto los compromisos financieros adquiridos, así como los costos asociados con el proceso.

"La compañía ha trabajado bajo una situación extremadamente compleja y difícil durante los últimos 5 años, incluyendo la devaluación del peso con respecto al dólar y cambios regulatorios en la industria que han impactado los resultados de la compañía. No obstante, las acciones tomadas por la compañía antes del comienzo del proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11, junto con una reestructuración exitosa de los Step Up Senior Notes, reducirán la deuda de la compañía, fortalecerán su balance general, colocarán a la compañía en una situación más competitiva y sólida para atender a nuestros clientes y así mismo, devolverle un mayor retorno a sus acreedores y accionistas", comentó Erik González, vicepresidente de Finanzas de Maxcom.

"La aprobación del plan pre acordado del Capítulo 11, junto con la inyección de capital asociada a este proceso, son los últimos pasos para completar una reestructuración exitosa, y estamos muy optimistas sobre el futuro de la compañía y sus operaciones", agregó.