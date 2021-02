Deficiente, compra de pipas en 2019: ASF

Reforma

Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó como deficiente la compra de 612 autotanques que realizó el Gobierno federal a inicios de 2019 como parte de la estrategia para abatir el desabasto de combustibles.

La adquisición se hizo para abastecer al País de gasolinas luego del desabasto provocado por la implementación del plan nacional antihuachicol.

"Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2019, Pemex Corporativo y Pemex Logística llevaron a cabo una gestión administrativa deficiente en la adquisición de pipas para el transporte de combustible que limitó garantizar que el mecanismo diseñado aseguró las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad", señaló la ASF.

El auditor indicó que las pipas, además de no haber sido entregadas con la oportunidad requerida, no cumplieron la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), no se efectuó la inspección de los bienes recibidos ni se distribuyeron con base en las necesidades de abastecimiento.

"Y se identificaron deficiencias en la operación, resguardo y mantenimiento de los vehículos, lo que limitó a Pemex garantizar la atención de la emergencia de abasto de combustible derivado de las medidas implementadas por el Gobierno federal para el combate al mercado ilícito", aseguró.

Las primeras unidades recibidas el 5 de febrero de 2019 presentaron una diferencia de 15 días en relación con la fecha establecida para la recepción inmediata de las pipas, que fue el 21 de enero de 2019.

La ASF añadió que Pemex Corporativo y Logística no sustentaron la implementación del esquema de compras de las pipas, y la elección de la filial III Servicios como área contratante de las pipas, ya que no se evidenció con base en qué criterios se decidió no aplicar la figura de adjudicación directa prevista en el marco normativo de Pemex y sus empresas subsidiarias.

"Ni proporcionaron documentación comprobatoria de la totalidad de las actividades efectuadas para la planeación de la estrategia de compra", aseguró.

Ni Pemex Corporativo ni Logística proporcionaron la documentación que presentaron los oferentes para las evaluaciones técnicas y económicas, ni acreditaron haber emitido el dictamen de evaluación económica, de acuerdo con la ASF.