Defiende AMLO golpe a renovables

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al Estado le cuesta mucho la compra de energía renovable, por lo que se revisarán convenios otorgados a particulares.

"Revisar los convenios, más que nada el marco legal, porque le cuesta mucho al Estado la compra de la energía eólica a particulares, porque no pagan la transmisión, es un subsidio, hay muchos engaños", comentó López Obrador en conferencia matutina.

Cabe destacar que, si en tribunales no puede, la CFE intentará sacar de facto a los generadores de energías limpias que operan en el mercado mexicano, pues en la tercera conferencia de prensa que tuvieron para explicar por qué ocurrió un megaapagón de casi dos horas el pasado 28 de diciembre, Manuel Bartlett y su equipo señalaron a las centrales de energía fotovoltaica y eólica como la razón de ese fallo.

Además, la Comisión Federal de Electricidad cerró el 2020 caracterizado por el asedio contra los generadores privados, quienes han acudido a los juzgados para frenar medidas administrativas que buscan sacarlos del mercado.

A propósito del apagón, la CFE informó que ordenaría al operador del sistema eléctrico, el Centro Nacional de Control de Electricidad (Cenace), sacar de operación parte de la generación de las centrales verdes.

Este jueves, desde Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que su Gobierno renovará las hidroeléctricas del País para producir energías limpias.

"Pues vamos a renovar las hidroeléctricas, que es producir energía limpia y barata. Hay como 60 hidroeléctricas en el País que se construyeron a lo largo de los años, que están subutilizadas, que tienen turbinas de hace 40, 50 años.

"Entonces, vamos a modernizarlas para utilizar el agua de los embalses y generar más energía con turbinas modernas. Eso es un plan que tenemos para seguir avanzando en el propósito de que haya energías limpias", sostuvo.

López Obrador señaló además la existencia de fraude por parte de empresas del sector petrolero.

"Es lo mismo que hicieron con (Pemex). Acuérdense cómo al entregar un convenio no sólo eran contratos, sino territorio, grandes áreas, incluso donde ya sabían que había petróleo se concesionaron a particulares, se entregaron más de 100 contratos en áreas definidas, las famosas rondas.

"¿Qué sucedió? Ya llevan cinco años desde un convenio, están produciendo alrededor de 30 mil barriles diarios. ¿Y saben qué decían? De que para este tiempo íbamos a estar produciendo 2 millones 500 mil barriles diarios. Entonces, todo fue un engaño, un fraude, hay incluso empresas que recibieron este convenio que no han invertido nada, nada nada; se les podría hasta cancelar los contratos. No lo hacemos porque no queremos nosotros tener ningún problema", finalizó.