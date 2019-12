Definen esquemas para venta de luz entre vecinos

Ciudad de México.- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer parte de las reglas para que un usuario que cuente con paneles de generación solar propios pueda vender electricidad a su vecino.

El modelo se denomina "esquema colectivo de generación distribuida" y considera a aquellos usuarios residenciales o comerciales como tiendas, tortillerías, tintorerías, entre otros, que cuenten con un sistema de paneles solares cuya energía pueda consumirse por varios usuarios.

En un comunicado, la CRE explicó que pueden entrar a este esquema usuarios cuya instalación tenga como máximo 0.5 megawatts de capacidad y no requieran permiso de generación.

El esquema contempla dos alternativas para la venta de la energía.

La primera se denomina medición neta.

Bajo este esquema un usuario instala paneles solares para consumir electricidad y para venderla.

Para ello, requiere un medidor bidireccional para contabilizar la energía que entregará a los usuarios a los que podría venderles y también medir la electricidad que puede intercambiar con la CFE en caso de que lo requiera.

Todos los que se conecten deben de compartir el mismo punto de interconexión (punto al que se conectan a la red) y mismo nivel de tensión eléctrica, baja o media.

La energía que consuman los usuarios conectados se pagará conforme a la tarifa que tenga contratada el dueño de los paneles solares.

Si al generador le sobra energía, la CFE la contabilizará y la podrá acumular hasta por 12 meses.

Si pasado ese tiempo no se utiliza, el generador recibirá el pago a precio de mercado por parte de la CFE, ya que esa energía queda en la red general.

La otra alternativa se llama régimen de facturación neta.

En esta opción un usuario instala paneles solares y solo los usa para vender la energía a usuarios que estén en la misma zona de distribución.

Para este caso se requiere del medidor convencional unidireccional, con el cual se medirá la cantidad de energía inyectada por el usuario generador a la red eléctrica.

El precio que cobrará a sus vecinos se determinará con el precio de mercado de la electricidad generada en la zona.

Este precio no es igual que la tarifa residencial o industrial que todos conocen, es un precio de generación determinado por el mercado eléctrico mayorista.

Los detalles sobre derechos y obligaciones que tendrán los usuarios involucrados serán determinados en un contrato particular entre los mismos, pero las particularidades con las que se negociarán todavía no se conocen.