Dejan 37 sobrecargos de Aeromar 'en tierra'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Al menos 37 sobrecargos de los 85 al servicio de Aeromar se quedaron sin empleo, pues aunque realizaron el proceso para ser reclutados en Aeroméxico fueron rechazados, señaló la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).

El Gobierno federal invitó a las aerolíneas nacionales a contratar a los casi 700 trabajadores de Aeromar (entre pilotos, sobrecargos, personal de tierra, etcétera) luego de que ésta dejara de operar el 15 de febrero, propuesta que sólo tomó Aeroméxico.

Sobrecargos entrevistados, que pidieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que entre los argumentos que les dio la aerolínea para no ser contratados están que no cumplen con el peso, edad y nivel de inglés que solicita.

La invitación de Aeroméxico pedía, según información de ASSA, inglés (sin especificar nivel), peso acorde a estatura, documentos vigentes y tener 42 años de edad máximo, considerando que venían de otra línea aérea.

"A algunos se les notificó vía correo electrónico dándoles las gracias por su participación, y a otros ni siquiera un mail de rechazo, sólo nunca se pusieron en contacto", informó una fuente.

Agregó que los sobrecargos han sido rechazados pese a tener certificaciones y permisos que los acredita para ejercer la profesión y estar afiliados a ASSA.

"Hemos buscado una mesa de diálogo con la Secretaría General y Comité de ASSA, quienes a su vez buscaron una cita con Aeroméxico, pero sólo se dijo que no habrá oportunidad", expuso.

Otro sobrecargo explicó que no les queda claro cuál es el perfil que solicita Aeroméxico, pues aceptaron a compañeros que no cumplen con lo que busca la aerolínea.

Los sobrecargos de Aeromar afiliados a ASSA que solicitaron trabajar en Aeroméxico tienen una edad promedio de entre 27 a 47 años, y algunos cuentan con una experiencia de entre 5 y 30 años.

"En ASSA se nos dijo que era un transición y ahora resulta que es por competencias, y además las que ponga la línea aérea y quedamos a la deriva por la falta de determinación del sindicato, el cual tendría que pelear por nosotros.

"Ahora no tenemos posibilidad para laborar en una línea aérea afiliada a ASSA y tendríamos que buscar emplearnos en otra cosa. No hay reingresos en las otras aerolíneas y además éstas al ver que venimos de un sindicato consideran que no les conviene contratarnos", puntualizó.