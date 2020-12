Dejan en el papel Acuerdo de París

Reforma

Ciudad de México.- La apuesta por los combustibles fósiles desde el Gobierno federal impedirá a México cumplir su compromiso en el Acuerdo de París de generar 35 por ciento de energía limpia para 2024, advirtieron activistas y expertos en energía.

Alejandra Gálvez, activista por la crisis climática y miembro de Fridays For Future, señaló que el País no está cumpliendo con los compromisos que incluso ratificó el Senado en 2016, lo que podría causar falta de inversiones.

"Uno de los objetivos del acuerdo es disminuir las emisiones y México parece que hace todo lo contrario, además, en cuestión de energías renovables, México no está apostando a ellas cuando tenemos un gran potencial que nos podrían traer grandes beneficios.

"No vemos el compromiso de México en el cumplimiento de aquellas promesas que hizo desde que ratificó el acuerdo, lo que es muy triste y alarmante", explicó.

Además, consideró que podría ser negativo a nivel internacional incumplir con sus compromisos y poner en riesgo inversiones internacionales.

El pasado 12 de diciembre, se cumplieron cinco años de la firma del acuerdo por parte de 197 países, con la finalidad de combatir el cambio climático y evitar que la temperatura del planeta no rebase los 2 grados centígrados; además de impulsar el uso de energías limpias para lograr la descarbonización energética.

Fridays for Future es un creciente movimiento internacional conformado principalmente por jóvenes que se manifiestan para reclamar acción contra el calentamiento global y el cambio climático, inspirados y apoyados por la joven activista Greta Thunberg.

En tanto, Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana del Hidrógeno (AMHI), consideró que llegar a la meta del 35 por ciento de energía limpia es complicado porque México ha caído en la atracción de inversión renovable.

"Es probable que las inversiones se desaceleren o que no lleguen tantas inversiones en el sector renovable, lo que no es algo positivo y ya estamos a la vuelta de la esquina para llegar a 2024. Si no hay un cambio, sí nos podemos retrasar con respecto a la tendencia global por eso es importante 'despetrolizar' a México", dijo.

Jorge Martínez, también integrante de Fridays for Future, señaló que México va en una ruta contraria, ya que sus emisiones de gases de efecto invernadero van en aumento y no han actualizado sus metas contra el cambio climático y descarbonización de la matriz energética.

"Este es un doble problema, una brecha de ambición y una brecha de acción, entre lo que México se está comprometiendo hacer desde 2015 y lo que está logrando.

"Vamos a incumplir nuestro compromiso autodefinido e incluso vamos a incumplir con las mismas leyes mexicanas con respecto a la transición energética porque no vamos a poder cubrir el porcentaje de energías renovables en la matriz energética como se había planteado", dijo.