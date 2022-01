Dejan en incertidumbre a empresas por energía

Reforma

Monterrey, NL.- Sin importar los esfuerzos realizados por empresas ubicadas en Nuevo León y que varias de ellas hasta hayan cedido frente a "chantajes" de la CFE, algunas podrían parar mañana operaciones en sus plantas por falta de energía, de acuerdo con fuentes del sector.

Un informante con conocimiento del tema explicó que debido a la incertidumbre, algunas compañías cedieron a las condiciones de la CFE, pero no todas lograron ser conectadas a la red de distribución de la estatal a tiempo.

Sin embargo, la fuente se negó a dar detalles sobre las plantas que quedarían sin suministro eléctrico por temor a represalias.

"La última opción para estas empresas es que Iberdrola continúe operando una pequeña central de 50 megawatts de cogeneración que está en la Colonia Industrial en Monterrey", afirmó la fuente.

"En teoría, esta planta no tendría ningún problema para operar, porque su permiso de autoabastecimiento no tiene vigencia y no estaría empleando la red de CFE, pero el temor es que a pesar de esto, el Gobierno tome represalias".

Son 14 las empresas que en 17 de sus plantas recibían energía exclusivamente de Iberdrola a través de una red privada con la española contando con un permiso de autoabastecimiento, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El problema es que la central eléctrica que les proporcionaba esta energía también surtía a otras empresas utilizando la red de CFE y pagando el porteo de la misma a través de un contrato de interconexión, mismo que vence el próximo 31 de enero y que no fue renovado.

Según expertos, el vencimiento del contrato y la negación de la CRE a modificar el permiso de Iberdrola dejarían a la compañía sin la mayoría de sus clientes y haría inviable la operación en general de la central, aunque el permiso de autoabastecimiento aún está vigente.

El 24 de enero, Grupo REFORMA publicó que las empresas que estaban conectadas a la red interna con Iberdrola fueron "chantajeadas" para aceptar contratos de al menos cinco años con CFE Calificados (que atiende a usuarios industriales y comerciales de alto consumo).

Lo anterior, a cambio de ser conectados a la red de CFE Distribución para tener acceso a otra fuente de suministro de energía.