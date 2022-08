Dejará de circular otros 15 días el Chepe

Chihuahua.- Al menos dos semanas más estará suspendida la ruta férrea turística del Chepe Express y Chepe Regional entre Chihuahua y Sinaloa, debido a que las lluvias siguen intensas en la región serrana, informó ayer el director de Turismo, Sergio Minakata Arista.

Planteó que es difícil estimar la pérdida económica que habría dejado, hasta ahora, la interrupción del servicio.

En tanto, informó que, continúan las maniobras que realiza el personal en la vía y en asegurar el cerro colapsado sobre la red ferroviaria, por lo que todavía no se puede tener un pronóstico para reanudar el servicio de pasajeros entre Chihuahua y Sinaloa.

Planteó que no cree que sea antes de dos semanas en el mejor de los casos, aunque no es algo que se pueda establecer por el momento, ya que depende de que no se presente más afectaciones a causa del temporal lluvioso.

El director de Turismo del CHEPE, apuntó que en realidad las lluvias siguen muy intensas puntos de la ruta ferroviaria al pacífico, por lo que, las estimaciones públicas de pérdidas por la interrupción del servicio, honestamente se quedan cortas, toda vez que aunque no es fácil de calcular, ya son muchos los afectados.

Desde el pasado 18 de agosto, la empresa anunció la suspensión de las corridas turísticas entre Chihuahua y Sinaloa, derivado de las intensas lluvias que habían generado afectaciones en la región que podían llegar a comprometer la infraestructura ferroviaria.

En un comunicado de prensa, indicó que, por esa causa de fuerza mayor y anteponiendo la seguridad de los pasajeros como el principio que rige el servicio, suspendían temporalmente y hasta nuevo aviso las salidas de los trenes Chepe Express y Chepe Regional.

Informó entonces que, personal de infraestructura y especialistas externos inspeccionaban la ruta ferroviaria para evaluar zonas propensas a derrumbes y/o deslaves, a fin de minimizar riesgos en la operación.

Ante esta situación, las modificaciones de reservaciones para viajar en el periodo de cierre antes señalado serán realizadas sin cargo, pudiendo reprogramar la fecha de viaje con una vigencia de hasta un año (a partir del 18/08/22) o solicitar el rembolso del boleto del tren.

La empresa agradeció la comprensión de los usuarios durante esta contingencia y cierre temporal del servicio.

Finalmente, indicó que mantendrían oportunamente información sobre la situación y pusieron a disposición los diferentes medios de comunicación para atender dudas y consultas: chepe.mx - chepe@ferromex.mx - 800-122-4373 -Taquillas de Chihuahua, Creel, o Los Mochis.

mquezada@diarioch.com.mx