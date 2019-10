Dejarán a IP red telecom; descartan estímulo

Ciudad de México.- El Gobierno federal obligará a los concesionarios privados de telecomunicaciones y radiodifusión a ampliar sus redes para llevar cobertura social y descartó que les sean otorgados estímulos fiscales por ello, como habían solicitado operadores y el IFT.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó el Programa de Cobertura Social, que tiene el objetivo de llevar internet a la población que actualmente no tiene acceso al servicio.

De acuerdo con el documento, la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos se encargará sólo de acercar el servicio gratuito a poblaciones alejadas.

"Serán los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión los responsables de ampliar el despliegue de las redes en condiciones de competencia, atendiendo además sus compromisos de cobertura y penetración", refiere.

"En las localidades sin cobertura, la nueva empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que tiene por objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones e internet a la población, sin fines de lucro, acercará los servicios a las zonas prioritarias", señala el Plan.

En un foro organizado por la UNAM y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, aseveró que no habrá reducciones en el pago anual de derechos de espectro.

El funcionario sostuvo que los beneficios que tendrán las empresas al desarrollar más infraestructura es que adquirirán más clientes, por lo que no son necesarios los estímulos fiscales.

El Gobierno federal, abundó, buscará quitar barreras que actualmente existen para el despliegue de infraestructura a través de estímulos regulatorios.

"Los beneficios van a ser que tendrán más clientes. No, no se están planteando beneficios fiscales, estamos analizando la cuestiones regulatorias para ver cómo se puede abordar y cómo se puede estimular la participación de los concesionarios para llegar a una mayor cobertura.

"La forma de estimular no es a través de estímulos fiscales, sino a través, tal vez, de estímulos regulatorios que permitan llegar con mayor facilidad. Por eso decía que uno de los temas que tenemos que hacer es quitar las barreras que impiden en muchos casos la inversión o el acceso a mayor cobertura", aseguró en el foro "El avance tecnológico y las nuevas oportunidades de mercado en las comunicaciones por satélite para la provisión de internet".

El Programa de Cobertura social establece que serán en total mil 115 municipios en 24 entidades federativas en las zonas prioritarias rurales, y para las zonas urbanas serán 22 mil 621 áreas en 4 mil 22 localidades de 2 mil 331 municipios.