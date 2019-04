Demanda Coparmex Chihuahua a AMLO, promesa de bajar precio de gasolina

"El Presidente de México no ha cumplido su promesa de reducir los precios de suministro de gasolina desde PEMEX y quiere culpar a los empresarios del ramo, eso es satanizarlos”, sentenció la representación local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

En un comunicado de prensa, señalo lo anterior, después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), advirtió que si las estaciones de gasolina no reducen sus precios, su gobierno establecerá expendios con tarifas más bajas.

El sector empresarial local rechazó esa estrategia pues atenta contra la estabilidad comercial del país y el libre mercado, sin embargo reiteró su llamado al Primer Mandatario para que no falte a los compromisos que adquirió y haga lo necesario para que PEMEX reduzca los precios.

“COPARMEX está a favor de que los combustibles cuesten menos y se beneficie a los sectores productivos pero también a la población. Sí hay posibilidad de tener gasolina más barata en todas las estaciones del país pero sólo se logrará si PEMEX reduce sus precios, esa instancia tiene en sus manos la solución al problema”, enfatizó.

Cabe señalar que al inicio del actual Gobierno, las autoridades federales, incluyendo al propio Presidente, dijeron que el combate contra el “huachicoleo” permitiría una disminución al precio de los combustibles; aunado a ello, el pasado 14 de febrero AMLO dijo que esas estrategias generaron ahorros por 5 mil millones de pesos sin embargo los costos de las gasolinas no ha tenido ninguna mejora, por el contrario, su venta es cada día más cara y el margen de ganancia de los empresarios no varía.

“El crecimiento económico de solo el 4% que estima el Gobierno no ayuda a establecer un clima de confianza, mucho menos lo harán acciones unilaterales contra los expendedores; una de las posturas estratégicas de la COPARMEX es la Economía de Libre Mercado con responsabilidad social, por lo que consideramos que la competencia desleal promovida por el Presidente no abona a un marco competitivo de certeza a las inversiones privadas que generan la riqueza en el país”, sentenció el Sindicato Patronal.

A su vez, expendedores de gasolina locales indican que el 98% de las importaciones de combustibles están acaparadas por PEMEX y a diferencia de México el precio al público en Estados Unidos es mucho más barato, aproximadamente 2.30 dólares (11.55 pesos), debido a que nuestro país aplica un impuesto especial (IEPS), medida estrictamente recaudatoria ya que el margen de ganancia de empresarios gasolineras es de solo el 5.5%.

En ese sentido, la COPARMEX seguirá respaldando al sector empresarial y a la sociedad en general con una participación propositiva, y hace un atento llamado al Gobierno de México para que asuma su responsabilidad en el tema, lo resuelva y evite transferirlo a terceros en cuyas manos no está la solución.