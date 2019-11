Demanda firma de Salinas Pliego a Gobierno

Nueva York, EU.- Una demanda relacionada con una startup tecnológica enfrenta al multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego, un aliado clave del sector privado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contra el gobierno del líder mexicano, señaló el diario The Wall Street Journal.

El diario destacó que la startup, que según los registros judiciales de Estados Unidos es en parte propiedad del empresario, demandó al Gobierno federal por 2.4 mil millones de dólares este año después de que Ciudad de México canceló un contrato que ganó en una subasta para desarrollar una aplicación de teléfono inteligente para los 140 mil taxis con licencia de la ciudad.

Si el demandante con sede en Delaware, Espiritu Santo Technologies LLC, ganara un juicio o llegara a un acuerdo, Salinas Pliego podría recibir un pago importante. No se ha informado de la conexión de Salinas Pliego con el demandante, indicó la publicación.

Salinas Pliego encabeza el consejo asesor del sector privado del Presidente. El banco de Salinas Pliego, Banco Azteca, recibió un contrato exclusivo en enero para producir tarjetas de cajero automático para distribuir fondos a los pobres bajo uno de los programas sociales característicos de López Obrador.

En septiembre, el Presidente defendió públicamente a Salinas Pliego después de que The Wall Street Journal informara que el multimillonario tenía vínculos con una compañía de fertilizantes que fue vendida a Pemex a lo que los auditores del gobierno determinaron que era un precio inflado. Salinas Pliego negó tener participación en la compañía de fertilizantes.

López Obrador declinó hacer comentarios sobre el litigio a través de una portavoz. Andrés Lajous, Secretario de Transporte de la Ciudad de México, declinó hacer comentarios sobre la demanda.

Luciano Pascoe, portavoz de Grupo Salinas, dijo que el empresario no tiene nada que ver con ninguna compañía asociada con la aplicación de transporte de taxis. "Ciertas personas buscan involucrar a Salinas Pliego en asuntos ajenos a él", declaró.

La demanda se refiere a la aplicación de taxi para teléfonos inteligentes, llamada L1bre, que fue desarrollada por Santiago León y Eduardo Zayas, dos empresarios mexicanos con inversiones en minería y restaurantes. Los hombres dijeron que en 2017 vendieron la mitad de la participación en Espíritu Santo, la empresa matriz de la aplicación, a un vehículo de inversión propiedad conjunta de Salinas Pliego y Fabio Covarrubias, un empresario italiano-mexicano.

Los documentos judiciales presentados en Nueva York relacionados con una disputa separada entre los propietarios mexicanos de la aplicación de taxi respaldan su afirmación.

La jueza de distrito de Estados Unidos, Colleen McMahon, juez principal para el Distrito Sur de Nueva York, escribió en una orden judicial de mayo que un vehículo de inversión que posee la mitad del negocio L1bre "es propiedad y está controlado indirectamente por dos empresarios mexicanos, Ricardo Salinas Pliego ... y Fabio Covarrubias".

Un documento interno de la compañía visto por The Journal también enumera a Salinas Pliego como director de Espíritu Santo y describe el vehículo de inversión del multimillonario como la mitad propietario del mismo.

En noviembre de 2018, Salinas Pliego convocó a una reunión de los principales accionistas de la compañía en su oficina en la Ciudad de México para discutir contratiempos con el gobierno de la Ciudad de México, según un mensaje de texto visto por The Journal.

El banco de Salinas Pliego, Banco Azteca, le ha prestado a Espíritu Santo 20 millones de dólares, según Grupo Salinas, y Covarrubias fue nombrado director ejecutivo del negocio L1bre, según los registros judiciales y los documentos internos de la compañía.

La demanda surgió de la cancelación por parte de la Ciudad de México de un contrato de 2017 con Espíritu Santo para desarrollar L1bre.

El contrato, visto por The Journal, también pedía a la compañía que instalara tabletas con taxímetros digitales, botones de pánico y módulos de pago en cada cabina de la ciudad para que los conductores pudieran competir mejor con las aplicaciones de transporte, como Uber Technologies Inc., Didi Chuxing Technology Co. de China y Cabify de España.

Pero el modelo comercial de L1bre provocó molestias entre los taxistas porque el contrato les habría exigido pagar 12 pesos por viaje a la compañía. L1bre también planeó vender servicios de publicidad y pago de facturas en las tabletas.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, se ha negado a cumplir los términos de la concesión que le otorgó su predecesor, diciendo que era injusto obligar a los taxistas a pagar el costo y que el proceso de licitación fue corrupto y la empresa carecía de experiencia.

Espiritu Santo dice que ganó el contrato legalmente en un proceso competitivo y contrató expertos en software y logística para diseñar el sistema. Los fundadores de la compañía señalan que ellos y sus socios han invertido alrededor de 105 millones de dólares en la compañía y estaban recaudando más cuando se canceló su concesión.

A fines del año pasado, según un documento de recaudación de fondos visto por The Journal, los banqueros de Goldman Sachs Group Inc. calcularon el valor potencial de la empresa de L1bre en 2.4 mil millones de dólares. Eso fue antes de que la compañía comenzara a operar o obtuviera ingresos.

Utilizando esta valoración, Espiritu Santo notificó al Gobierno federal de México en mayo que lo demandaría en virtud del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que protege a los inversionistas de la incautación de activos por parte del gobierno.

La compañía también argumenta en el mismo caso que una aplicación lanzada por la Ciudad de México en septiembre, llamada MiTaxi, constituyó un robo del modelo comercial y la propiedad intelectual de L1bre.

"Esta fue una expropiación al estilo de Venezuela", dijo León, uno de los cofundadores.