Denuncian anomalías en suministros a Pemex tras accidente

Ciudad de México.- Tras el accidente de anoche en el que un helicóptero de la empresa Asesa que iba a suministrar víveres a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de Campeche se desplomara y perdieran la vida el piloto y el copiloto, trabajadores de la contratista denunciaron irregularidades en el operar de la petrolera.

Empleados que pidieron el anonimato explicaron que los vuelos de helicópteros hacia plataformas petroleras por las noches, salvo situaciones excepcionales, están prohibidos, menos para Pemex.

Relataron que, en ocasiones, las entregas se hacen por la noche con la intención de que los superintendentes de Pemex puedan justificar horas extra de trabajo y Asesa lo hace por miedo a perder la licitación.

"Este vuelo que acaba de pasar donde fallecieron dos compañeros no tenía que haber sido. Pemex, si solicitó mover alimento, ¿por qué lo solicita en la noche? Puedes hacerlo en la mañana. Los vuelos en la noche están destinados para urgencias o emergencias. Puedes mover víveres en la mañana; los puedes programar para que salgan en el primer vuelo de la mañana", señaló un trabajador.

"Era un vuelo que no tenía que haber sido porque las condiciones meteorológicas no eran las óptimas, había muy poca visibilidad, era de noche y aparte los mandaron a una plataforma en la cual no hay referencias ni hay radio ayuda para la navegación", denunció.

Los colaboradores de Asesa lamentaron que a la empresa no le importe la vida de los compañeros ni cumplir con los lineamientos con tal quedar bien con Pemex, y señalaron que si alguien se pronuncia en contra, es despedido.

"Carlos Torres, que es el piloto de Pemex que ve lo relacionado a los vuelos de Ciudad del Carmen, siempre mete mucha presión. Uno de los principales problemas son esos vuelos nocturnos entre plataformas, que no deberían hacerse. Pero para Pemex son totalmente justificables y desde hace tiempo los usan para cualquier cosa, desde mover unos cables. Los intendentes de Pemex lo hacen para cobrar tiempo extra, ni siquiera es una justificación real".

"O a veces hay movimientos de personal o cambios de guardia nocturnos que no deberían pasar a esa hora y deberían estar programados a los vuelos de las mañanas", contó una fuente.

Añadió que no han recibido cursos de capacitación por parte de Pemex sobre qué hacer en caso de que se presente algún incidente en la plataforma o se requiera un acuatizaje.

Grupo REFORMA publicó que, de acuerdo con los primeros reportes, el desplome ocurrió la noche del jueves, aproximadamente a 170 kilómetros del puerto Isla del Carmen, y de inmediato se activó el protocolo de búsqueda y rescate.

Uno de los pilotos fue localizado sin vida a las 21:20 horas, y hasta las 22:40 horas localizaron el segundo cuerpo.