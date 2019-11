Denuncian ataque cibernético a Pemex

Ciudad de México.- El vienes pasado Pemex sufrió de un presunto ataque cibernético a sus sistemas operativos, que afectó la facturación de entregas de combustibles durante el fin de semana.

Ante ello, empresarios gasolineros solicitaron restablecer en su totalidad los sistemas de distribución del País, para poder abastecer de combustible a las estaciones.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, el viernes pasado, alrededor de las 19:00 horas se registró un problema en el portal web de Pemex Transformación Industrial (TRI), que impidió la factura de las entregas y el suministro de algunas pipas a todo el país.

"El problema sí se presentó, sí hubo el ataque cibernético, sí impidió que se trabajara".

"No se podía hacer nada porque el sistema estaba caído, ya ahorita empezó a funcionar en algunas terminales, ya salieron pipas con la factura de Pemex TRI debidamente timbradas por el SAT", dijo Pablo González, presidente de la Amegas, en entrevista.

Sin embargo, de acuerdo con el representante de gasolineros, no se presentó escasez de producto, ya que las estaciones cuentan con tanques de almacenamiento de combustibles para el consumo de tres hasta cinco días.

González señaló que desde el mediodía de hoy se restableció parcialmente el servicio de abastecimiento de gasolinas y diesel por medio de pipas.

"El paro de actividades ocurrió en todo el País, no había comunicación, no servían los teléfonos de Pemex, pero afortunadamente se ha reanudado, y tenemos suficiente combustible para tres días o cinco días".

"El compromiso de Pemex con los gasolineros fue de que hoy se va a abastecer con pipa normal, esperemos que en unas horas más se restablezca el servicio a todo el País", señaló González.

En el país se consumen alrededor de 190 millones de litros diarios de combustible, que se distribuyen a través de las 77 terminales de almacenamiento de Pemex.

Durante la noche de ayer y hoy por la mañana se difundió un mensaje a través de redes sociales respecto a una supuesta falla en los sistemas de Pemex por un posible ransomware.

Sin embargo, Pemex dijo a REFORMA que dicho mensaje fue falso y aseguró que emitiría más información durante el resto del día.